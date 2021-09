Linkedin sta bloccando i profili di giornalisti e personaggi non graditi al governo cinese

«Stamattina mi sono svegliata per scoprire che LinkedIn aveva bloccato il mio profilo in Cina. Prima dovevo aspettare i censori del governo cinese o i censori impiegati dalle aziende cinesi in Cina, per vedere questo genere di cose. Ora una società statunitense sta pagando i propri dipendenti per censurare gli americani». È la testimonianza, rilasciata su Twitter, da Bethany Allen-Ebrahimian, una giornalista statunitense che si è vista recapitrare direttamente da LinkedIn una mail che la informava del provvedimento a suo carico per quanto riguarda il territorio cinese. La sua colpa, evidentemente, è stata quella di essere critica nei confronti delle autorità di Pechino e del partito comunista cinese. Strano il comportamento di LinkedIn che – come nella migliore tradizione geopolitica – decide da che parte stare. E, in questo caso, sembra voler trovare una sponda in Cina.

