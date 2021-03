Clubhouse per Android entro un paio di mesi e senza inviti

L’annuncio è stato dato da Paul Davison, cofondatore dell’app. Clubhouse Android sarà disponibile «entro due mesi e senza inviti». La notizia fa sicuramente piacere a tutti coloro che non hanno un’iPhone e che, dopo l’esplosione della social degli audio in tutto il mondo, saranno entusiasti di poter entrare a far parte di questa realtà. Vista l’azione di Twitter, Telegram e Facebook che stanno lavorando a una serie di aggiornamenti per offrire funzionalità simili a quelle di Clubhouse, l’azienda ha affermato di stare operando «davvero duramente» a questa nuova versione dell’app per Android. Versione che, una volta uscita, comporterà immediatamente una vagonata di download e di nuovi users.

Nuovo picco di downloads già annunciato

Nel mondo e in Italia Clubhouse ha registrato un picco di downloads tra gennaio e febbraio, con gli utenti passati da 2 a 12 milioni – 400 mila dei quali nel nostro paese -. Viste le parole del cofondatore il nuovo picco di downloads quando la versione per Android sarà disponibile è già annunciato. L’impazienza di chi ha smartphone Android è risultata evidente anche quando il Clubhouse sbagliato è stato scaricato più di un milione di volte da chi, non avendo ancora capito che quella versione non esiste ancora, si è ritrovato sul telefono tutt’altro genere di app. Paul Davison, che ha parlato di Clubhouse per Android la scorsa domenica, ha affermato che sarà pronto presumibilmente a giugno poiché «è importante pe.r noi aprire a tutti gli utenti, così come lo è l’arrivo su Android»

Clubhouse per Android senza invito

La novità senz’altro più importante oltre alla data di arrivo di Clubhouse Android è il fatto che la nuova versione non prevedrà il meccanismo degli inviti, altra unicità che ha caratterizzato la versione per IOs di Clubhouse. Il lavoro per la versione Android di Clubhouse era stato annunciato a fine gennaio dal team e, vista la spietata concorrenza in atto da parte degli altri social che vogliono mangiare dove mangia Clubhouse, non si può sicuramente andare oltre. Il rischio sarebbe quello di perdere milioni e milioni di clienti che non aspettano altro che di poter far parte di un mondo simile a quello di Clubhouse anche se non fosse Clubhouse a fornirlo, a questo punto.

La concorrenza ha già risposto prontamente: ci sono infatti Twitter Spaces, i vocali su Telegram e le Messenger Rooms di Facebook.