Clubhouse su Android (quello sbagliato) è stato scaricato oltre un milione di volte

No, Clubhouse non è disponibile per Android e non si sa quando lo sarà. Le ultime dichiarazioni in merito arrivano direttamente dai due fondatori, Paul Davison e Rohan Seth. «Fin dai primi giorni, abbiamo voluto costruire Clubhouse per tutti», hanno affermato i due, aggiungendo che «con questo in mente siamo entusiasti di iniziare presto a lavorare sulla nostra app per Android e di aggiungere più funzioni di accessibilità e localizzazione in modo che le persone di tutto il mondo possano sperimentare Clubhouse in un modo che sembra loro nativo». Non abbiamo nemmeno un’idea vaga di quando uscirà, quindi, però su Play Store l’app Clubhouse è stata scaricata più di un milione di volte. Quella sbagliata, ovviamente.

Un milioni di download per il falso Clubhouse Android

Più di un milione di persone, convinte di stare scaricando Clubhouse Android, hanno premuto download su Play Store. Peccato solo che abbiano scaricato tutt’altro, come è facile intuire anche solo andando a leggere le info dell’applicazione in questione. Partendo dal presupposto che il logo non ha nulla a che vedere con quello del Clubhouse che tutti cercano e che per ora si può scaricare solo su iOS, nelle descrizione appare chiaro che si tratta di un’applicazione per facilitare il lavoro in azienda permettendo «la gestione collaborativa del progetto senza tutto il management» e di «creare, monitorare, aggiornare e aggiungere commenti a tutte le storie nel tuo spazio di lavoro». Tra logo e descrizione bastavano davvero due secondi per capire che no, non è il Clubhouse che tutti cercano.

Anche i commenti suggeriscono ben altro

Chissà quanto ci hanno messo quelli che lo hanno scaricato a rendersi conto che non era lui, fatto sta che anche i commenti suggeriscono chiaramente che si tratta di un equivoco. Tra chi spiega seriamente che si tratta di un’app omonima del Clubhouse che tutti cercano a chi fa battute di spirito, gli indici ormai ci sono tutti: per Clubhouse Android dobbiamo attendere.