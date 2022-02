Cina, video di donna incatenata su TikTok: è bufera

Il video di una donna in Cina, madre di otto figli, ha suscitato indignazione sui social media in mandarino, perché rinchiusa in una capanna di un remoto villaggio a Xuzhou, nella provincia del Jiangsu, con una catena al collo e in condizioni molto precarie, soprattutto mentali. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Finito su Douyin, il TikTok, il filmato è stato girato da un uomo che le ha fatto visita ed è visibilmente sconvolto da quanto vede: dopo averle portato vestiti puliti, le ha posto domande alle quali lei ha risposto in modo confuso e incerto. Il video, che ha collezionato solo ieri, lunedì 31 gennaio 2022, più di 190 milioni di visualizzazioni e 56.000 commenti, ha moltiplicato le sollecitazioni alle autorità per prestare soccorso, segnalando la vicenda come un esempio degli abusi sulle donne e dei loro diritti limitati nelle aree rurali. E ha sollevato molte perplessità il fatto che la donna abbia potuto avere otto figli a dispetto delle rigide restrizioni sulla pianificazione familiare in Cina. Postato venerdì 28 gennaio 2022, il video ha suscitato un’accesa discussione sulla tratta di esseri umani nelle aree rurali più povere del Paese e molti netizen hanno fatto paragoni con il film cinese ‘Blind Mountain’, prodotto nel 2007, che racconta la storia di una giovane donna che viene rapita e venduta come schiava. Sempre nello stesso giorno, malgrado gli scarsi dettagli a disposizione sul caso, le autorità locali hanno rilasciato una dichiarazione respingendo ogni speculazione sul rapimento, riferendo che la donna (di cognome Yang) aveva sposato suo marito (Dong) nel 1998 e che le era stata diagnosticata una malattia mentale. La sua famiglia, secondo i media locali, aveva riferito alle autorità che la donna aveva spesso esplosioni di violenza. Una risposta che ha alimentato altra rabbia e accuse ai funzionari per non aver affrontato la questione e l’uso delle catene. Domenica 30 gennaio 2022, la seconda dichiarazione delle autorità: il marito è sotto inchiesta, “sospettato di aver violato la legge. Le autorità di pubblica sicurezza hanno avviato un’indagine al riguardo”, mentre la donna, alla quale è stata diagnosticata la schizofrenia, è in ospedale e i suoi figli affidati alle cure statali.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]