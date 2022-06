Chiara Ferragni censurata su Instagram: «Se volete vedere la t-shirt, ho messo la foto su Twitter»

Chiara Ferragni censurata nel suo “regno”. Dopo la sentenza della Corte Suprema statunitense che ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale, sconvolgendo di fatto gli Stati Uniti, l’influencer da quasi 28 milioni di follower ha deciso di protestare, postando su Instagram una foto in cui indossa una maglia che riproduce il suo corpo nudo: «My body, my choice», aveva scritto. Lo scatto non ha, però, passato il “vaglio” di Instagram che avrebbe censurato il post.

Chiara Ferragni censurata su Instagram

La nota influencer però ha deciso di “scavalcare” le rigide regole di Instagram pubblicando l’immagine su Twitter: «Comunque se volete vedere la t-shirt non censurata ho messo la foto su Twitter (dove non vengono rimosse le foto in cui si vedono i capezzoli)». E su Instagram? La foto con il nuovo look c’è, ma con delle accortezze: due cuoricini bianchi coprono i capezzoli disegnati sulla maglia. Tra le tante regole di Instagram, quella di censurare i capezzoli femminili è di certo tra le più odiate. Una prassi giudicata “discriminatoria” e non al passo con i tempi. Circa un anno fa, decine di persone si erano presentate di fronte alla sede Facebook di Londra a Rathbone Square, vicino a Oxford Circus e Tottenham Court Road, per protestare contro la decisione dell’azienda di rimuove le fotografie dei tatuatori che avevano ridisegnato con l’inchiostro i capezzoli delle pazienti oncologiche. Quegli scatti venivano, infatti, bollati come contenuti sessualmente espliciti. A essere censurata anche Madonna, “colpevole” di avere mostrato un po’ troppo del suo corpo: «Sto ripubblicando fotografie che Instagram ha tolto senza preavviso o notifica. La ragione che hanno dato al mio management, che però non gestisce il mio account, è che una piccola porzione del mio capezzolo è stata esposta. È ancora sorprendente per me che viviamo in una cultura che consente di mostrare ogni altro centimetro del corpo di una donna tranne un capezzolo», aveva scritto la cantante.