C’è chi pensa che Chiara Ferragni le stia provando tutte per raggiungere Khaby Lame

Lo scorso giugno l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata superata – per numero di followers su Instagram – dal tiktoker di Chivasso Khaby Lame. Da quel momento, un po’ per gioco un po’ per alimentare dietrologie che qualcuno si ostina a portare avanti, per alcuni è cominciata tra i due una battaglia silenziosa. Fino ad oggi, quando Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto un po’ osé e qualcuno nei commenti ha subito tirato in ballo Khaby Lame.

Chiara Ferragni vs Khaby Lame: una battaglia silenziosa?

Quando ci chiediamo se tra i due sussista in qualche maniera una battaglia silenziosa, naturalmente lo facciamo per scherzo. Può esserci davvero competizione tra due creator che non hanno nulla da invidiare all’altro? Noi non lo crediamo, qualcun altro invece sì. E per giocare un po’ su questa disparita di followers, da mesi vengono scritti dei commenti sotto le foto di Chiara Ferragni, soprattutto in quelle che più «fanno discutere», poiché è proprio con quella tipologia di scatti che – secondo alcuni – lei cerca di attirare l’attenzione su di sé distogliendola da Khaby Lame, il creator secondo nella classifica mondiale di TikTok, che con un semplice gesto indica come un’azione debba essere correttamente svolta. (Un semplice gesto che, però, nessuno prima di lui aveva mai fatto, o comunque nessuno l’aveva mai fatto sui social network).

Ultima foto in ordine d’arrivo è quella che ritrae l’imprenditrice alla settimana della moda di Parigi mentre indossa un body velato del brand Schiaparelli, con due cerchi d’oro in corrispondenza dei capezzoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Sotto la foto qualcuno scrive: «Quando Khaby ti supera come numero di followers e devi recuperare», con un riferimento ironico agli pseudo tentativi di raggiungimento. Ma questo non è l’unico commento che mette a paragone i due creators più seguiti in Italia (insieme ai Måneskin). Anche su Twitter, qualcuno ha ipotizzato «Chissà se Chiara Ferragni starà rosicando visto che non è più l’italiana più seguita al mondo». Chissà cosa ne pensano le due persone coinvolte, chissà se si curano di queste teorie che comuni utenti del web portano avanti, riscontrando pure abbastanza successo. Chissà.