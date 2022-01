Dazn potrebbe mettere le mani sulla Premier League e sulla Champions, attraverso BT Sport

Dazn potrebbe aver trovato la soluzione per poter trasmettere anche la Premier League e la Champions League che, al momento, sono sicuramente i due tornei di calcio più remunerativi e quelli che hanno un maggiore appeal nei confronti del grande pubblico degli appassionati. Potrebbe, infatti, chiudere un accordo per l’acquisto di BT Sport, l’emittente che – al momento – è titolare, sin dal 2013, di questi due eventi sportivi live. La cifra complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi – secondo Reuters che ha battuto l’esclusiva – intorno agli 800 milioni di dollari.

Dazn e l’acquisizione di BT Sport

Il negoziato andrebbe avanti da qualche mese, ma potrebbe essere quello del salto definitivo di Dazn nell’olimpo degli OTT. Al momento, ci sono soltanto due ostacoli di fronte a questa prospettiva: l’opposizione di Comcast, Sky e Virgin Media che trasmettono Premier e Champions League in Gran Bretagna e nel Regno Unito; la presenza di un’altra trattativa sul tavolo per quanto riguarda BT Sport, questa volta portata avanti con Discovery. Tuttavia, questa emittente avrebbe proposto non una acquisizione, ma una semplice join venture. Una situazione, dunque, meno soddisfacente dal punto di vista economico per BT Sport che punta, con la vendita, a rientrare dai costi che tutta l’operazione diritti tv – con i problemi collegati alla pandemia – ha comportato.

Il valore di Dazn – con la trasmissione di eventi fondamentali come Premier League e Champions League – aumenterebbe e darebbe la possibilità di sorpassare direttamente i diretti concorrenti che, in Italia, nonostante la perdita della trasmissione degli eventi legati alla Serie A, stanno comunque garantendo un servizio esclusivo ai propri abbonati proprio grazie alla Premier League e alla Champions League. L’operazione è data in dirittura d’arrivo, ma non c’è ancora nulla di ufficiale.