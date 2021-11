Per Dazn portare tutta la Serie A Tim in streaming vuol dire «incentivare la cultura digitale del nostro Paese»

La piattaforma di streaming Dazn è tornata a parlare dei problemi tecnici e dei conseguenti disagi che ha causato agli abbonati durante la trasmissione delle partite di calcio in questi mesi.

Dazn e i problemi tecnici risolti in soli tre mesi

Come ha riportato anche Sportface, i vertici di Dazn hanno descritto la risoluzione dei loro problemi tecnici con queste parole: «Il nostro vero scatto si è realizzato in poco meno di tre mesi, quando l’infrastruttura è stata triplicata introducendo tecnologie complesse che aiutassero tutti i maggiori operatori di telecomunicazioni a evitare congestioni della rete». Tali congestioni è stata senz’altro dovuta all’enorme quantitativo di persone che ad ogni partita si sintonizza dai loro dispositivi su Dazn per seguire le varie partite di campionato, tanto che la quota tocca i 6 milioni di persone, e l’80% di questi si collega da una Smart TV.

Questo è un dettaglio rilevante, che evidenzia l’attitudine degli italiani ad una quotidianità sempre più digitalizzata. A tal proposito, anche Veronica Diquattro, chief revenue officer di Dazn Europa, ha dichiarato soddisfatta che «portare tutta la Serie A TIM in streaming non significa solo fare un grande lavoro per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura digitale», ma – aggiunge – «anche incentivare la crescita della cultura digitale del nostro Paese». Per lei e per tutto il team di Dazn il calcio è la chiave giusta – l’acceleratore, dice – «che può fare la differenza e che può portare a centrare l’obiettivo».

Per questa ragione, la piattaforma di streaming più in voga del momento ha cercato di correre ai ripari nel più breve tempo possibile, tentando di investire in tecnologie complesse, con lo scopo di contrastare le congestioni che si verificano in caso di elevate richieste di connessione in un tempo limitato e in un territorio limitato. Per fare un esempio, Dazn cita una situazione tipo: ciò che accade in Campania quando gioca il Napoli.

A questo punto, non resta che attendere le prossime giornate di campionato per verificare un concreto riscontro tra queste parole cariche di soddisfazione e ottimismo e l’effettiva esperienza dei clienti Dazn.