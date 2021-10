Dazn trasmette Forum al posto di Juve-Alessandria: «Problema con EI Towers»

Il paradosso per Dazn? Finire nel tribunale di…Forum. La situazione che molti tifosi della Juventus hanno registrato questa mattina ha avuto contorni paradossali, fino al 14′ minuto di Juventus-Alessandria, un’amichevole dei bianconeri di cui Dazn aveva acquistato i diritti. Il campionato, va ricordato, in questo week-end è fermo per la pausa delle nazionali (l’Italia sta disputando le final four di Nations League). Ma invece della partita della Juve, i tifosi hanno potuto vedere per qualche minuto Forum su Dazn.

Forum su Dazn, cosa hanno visto i tifosi della Juventus

Già, proprio la trasmissione che simula delle situazioni giudiziarie particolari e che anima la mezza mattinata delle reti Mediaset. Nulla a che vedere con una partita amichevole in cui Massimiliano Allegri avrebbe potuto sperimentare, tra le altre cose, le prestazioni del neoacquisto Kaio Jorge. A quanto pare, però, c’è una spiegazione tecnica che non è imputabile – stando alle prime indiscrezioni – alla piattaforma di streaming che aveva acquistato l’evento.

Secondo quanto riportato, di fatto, EI Towers – che è la società di telecomunicazioni che permette alle reti Mediaset di andare in onda, grazie alla gestione di 1700 torri, ma che opera anche con altre aziende radiotelevisive e con altri operatori mobili – avrebbe fatto un errore nell’invio del feed di segnale. Di conseguenza, le visualizzazioni dell’OTT sono state dirottate sulla trasmissione di Rete4. Un problema che, tuttavia, non ha impedito ai commentatori in rete di prendersela con Dazn per questo disservizio (durato, come detto, circa 14 minuti, dopodiché la visione della partita è proseguita regolarmente).

Ironia della sorte: in questa settimana, è risultata evidente l’impossibilità di Agcom di sanzionare Dazn per i problemi verificatisi nelle prime giornate di campionato. La giustizia di Forum, invece, ha raggiunto la piattaforma di streaming.