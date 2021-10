Rimborso Dazn, perché alcuni hanno ricevuto un voucher da 20 euro

L’indennizzo di Dazn rispetto a quanto accaduto lo scorso 23 settembre – quando si sono registrati problemi con l’accesso alla piattaforma per circa trenta minuti, durante due partite del turno infrasettimanale – è stato comunicato ai clienti in modalità diverse, a seconda della tipologia del metodo di pagamento utilizzato. Nella fattispecie, alcuni utenti hanno ricevuto una mail con lo spostamento automatico di un mese della scadenza del proprio abbonamento (non a ottobre, ma a novembre) e – quindi – con la fruizione di un mese gratuito di servizio; altri utenti, invece, hanno ricevuto un voucher Dazn. Perché questa differenza?

Chi riceve il voucher Dazn e chi il prolungamento automatico dell’abbonamento

Ovviamente, Dazn non può avere il controllo dei servizi di pagamento terzi. Per questo motivo, gli utenti diretti di Dazn hanno ottenuto uno spostamento in avanti automatico della scadenza del loro abbonamento, ma coloro che hanno utilizzato servizi di pagamento terzi non possono beneficiare di questa formula. Dunque, ecco la ragione del voucher che copre, così, il costo dell’abbonamento.

Tra le altre cose, gli utenti – nei minuti immediatamente successivi alla ricezione della mail – hanno avuto dei problemi a generare il voucher, a causa del numero elevato di accessi contemporanei al portale. Il problema, poi, è stato risolto nel giro di qualche ora e – adesso – si accede agevolmente al messaggio di Dazn: chi ha ricevuto il voucher, riceverà entro 7 giorni una mail con il voucher stesso e le istruzioni per utilizzarlo.

Prova ora a me ha funzionato pic.twitter.com/nQOf8To5xj — Paolo87 (@Paolo87Sa) October 1, 2021

Il rimborso di Dazn per i clienti di Tim Vision

I clienti di Tim Vision che sono stati colpiti dal problema il 23 settembre dovranno ricevere una ulteriore comunicazione direttamente da Tim per poter fruire dell’indennizzo previsto dall’OTT come compensazione rispetto al disservizio che si è registrato in occasione del turno infrasettimanale di campionato.