Dazn trasmette un fastidioso rumore al posto della telecronaca di Verona-Lazio

E qualche utente ha provato a lanciare su Twitter una campagna per la disdetta dell'abbonamento

Nel giorno del disastro della Lazio contro il Verona, c’è stato un altro problema tecnico che ha caratterizzato la trasmissione di Dazn proprio durante la diretta della partita della domenica pomeriggio. In corrispondenza con il gol di Ciro Immobile – quello che ha momentaneamente accorciato le distanze, prima dell’esplosione di Giovanni Simeone (autore di un poker) -, invece della telecronaca è andato in onda un fastidioso rumore di fondo che ha costretto diversi utenti a mettere in muto.

Rumore Dazn al posto della telecronaca, cosa è successo

Un problema di trasmissione dell’audio, che è stato riconosciuto in diretta dalla stessa OTT. Tanto che, nella parte bassa dei dispositivi sui quali i tifosi stavano seguendo la partita, è comparso un messaggio di scuse di Dazn: «Ci scusiamo per il problema tecnico – si leggeva -, stiamo facendo di tutto per ripristinare il servizio».

In effetti, dopo qualche minuto, l’audio è tornato alla normalità e gli utenti hanno potuto beneficiare nuovamente della telecronaca originale, fino alla fine del match. Un problema analogo – anche se verificatosi per un tempo decisamente più ridotto – si è verificato anche nell’altro match della domenica pomeriggio, quello tra Fiorentina e Cagliari.

Qualcuno prova a lanciare una iniziativa social per documentare la disdetta a Dazn

Visto che sui social network le proteste contro Dazn sono sempre all’ordine del giorno e scattano a ogni minimo problema (tra l’altro non sempre riconducibile alla trasmissione in streaming della piattaforma: a volte l’utente può avere problemi dalla sua connessione o dal suo dispositivo che, arbitrariamente, va a imputare a Dazn), qualcuno ha provato a renderle più strutturate, lanciando la proposta di rendere pubblica la propria disdetta dell’abbonamento.

#DAZN fatelo tutti e poi vediamo se non cambia il calcio in italia. pic.twitter.com/GMfUzRvnb3 — 1 2 3 stella (@Alex52875426) October 24, 2021

Si tratta di episodi isolati e che lasciano il tempo che trovano. A differenza dell’abbonamento satellitare con Sky, infatti, quello con Dazn è molto più agile sia nell’operazione di disdetta, sia nell’operazione di ripristino dell’offerta: a ogni mese si può disdire senza impegno, così come – al mese successivo – ci si può riabbonare con agilità. Dunque, occorrerà monitorare il fenomeno di questi messaggi via Twitter per capirne la reale portata.