Respinta la richiesta di arresti domiciliari per Cesare Battisti

Niente arresti domiciliari per Cesare Battisti. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che, questa mattina, hanno respinto la richiesta avanzata dal suo legale lo scorso 10 maggio. L’ex terrorista, rientrato in Italia e tradotto nel carcere di Oristano nel gennaio del 2019, dopo 40 anni di latitanza tra Europa e Sudamerica, è affetto di epatite B a un polmone, ma i magistrati hanno sottolineato come il detenuto possa essere sottoposto a tutte le misure sanitarie del caso anche rimanendo all’interno della struttura penitenziaria.

La richiesta di arresti domiciliari per Cesare Battisti era una delle tante pervenute in questo periodo di emergenza sanitaria. L’ex terrorista, estradato lo scorso anno dopo una lunghissima latitanza, aveva chiesto – attraverso il suo legale, l’avvocato Davide Steccanella – di poter continuare a scontare la sua pena fuori dal carcere di Oristano per motivi di salute. La sua proposta era quella di un trasferimento domiciliare nel Lazio, ospitato da alcuni suoi parenti. I magistrati, però, hanno detto no a questa ipotesi.

Cesare Battisti non finirà ai domiciliari

Secondo i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, a cui era stata inoltrata la richiesta, Cesare Battisti potrà continuare a ricevere tutte le cure necessarie per l’epatite di tipo B all’interno della struttura di Oristano. No, dunque, agli arresti domiciliari. L’uomo, arrestato nel gennaio 2019 e rientrato in Italia dopo 40 anni di latitanza tra Francia, Brasile e Bolivia, è stato condannato per quattro omicidi al tempo della sua militanza nei Pac (Proletari armati per il comunismo).

L’epatite B al polmone

Fin dal suo ritorno in Italia, aveva reso noto la sua patologia, l’epatite B a un polmone. Per questo motivo, il suo legale aveva chiesto il trasferimento agli arresti domiciliari vista la situazione di emergenza sanitaria in Italia. I giudici, però, hanno sottolineato come le cure offerte dal penitenziario di Oristano siano sufficienti per la sua salute.