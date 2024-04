Cosa è successo al certificato del sito web di Agid?

Si parla spesso di digitalizzazione del nostro Paese. Vengono organizzate lectio magistralis con ministri che parlano della pubblica amministrazione dell’oggi e del domani. Vengono fatti annunci in pompa magna, soprattutto relativi a piani di investimento, in cui si fa riferimento a una spesa pubblica sempre più rivolta all’integrazione di nuove e avveniristiche tecnologie nel settore della PA. Poi ci si ritrova, un giorno, a ritrovarsi di fronte al certificato scaduto (o, probabilmente, rinnovato e non correttamente applicato) che rende – di fatto – non raggiungibile il sito di Agid, acronimo che sta per “Agenzia per l’Italia Digitale”.

I problemi sono iniziati nella giornata di domenica 21 aprile. Provando a collegarsi al sito online di Agid, gli utenti si sono trovati di fronte (e nel momento in cui stiamo scrivendo questo approfondimento è ancora così) un messaggio da parte del proprio browser.

Questo è lo screenshot di quanto restituito provando a collegarsi al portale dell’Agenzia per l’Italia Digitale da Google Chrome. Come segnalato su X da Matteo Contrini, un avviso simile appare anche da Mozilla Firefox.

È scaduto il certificato del sito @AgidGov, l’Agenzia per l’Italia Digitale 🙈 pic.twitter.com/Z90wXSt75k — Matteo Contrini (@matteosonoioo) April 21, 2024

E, ovviamente, abbiamo provato a digitare lo stesso url (agid.gov.it) anche su Safari, ricevendo la stessa risposta. Insomma, i browser avvisano l’utente che il sito che si sta tentando di raggiungere non è sicuro. Ovviamente, l’utente stesso può decidere se proseguire lo stesso nella navigazione, ma a suo rischio e pericolo.

Certificato sito Agid, cosa è successo nelle ultime ore

Ma perché compare questo messaggio? Il problema è relativo al certificato sito Agid, scaduto nella giornata di ieri. Per l’esattezza, poco prima delle ore 11 di domenica 21 aprile.

Il certificato è stato emesso il 22 gennaio ed è scaduto domenica 21 aprile. E da Safari abbiamo anche la possibilità di leggere i dettagli.

Ma questo certificato è stato rinnovato o si sono dimenticati di farlo? Considerando che i fornitori di queste certificazioni avvisano quando il tutto è prossimo alla scadenza, possiamo immaginare che Agid abbia provveduto al rinnovo. E allora, cosa è andato storto? Probabilmente, il nuovo certificato non è stato applicato correttamente.

In realtà quello nuovo sembra sia stato generato correttamente qualche giorno fa, ma evidentemente non correttamente applicato pic.twitter.com/KNxcrr0giC — Matteo Contrini (@matteosonoioo) April 21, 2024

Un problema che fa sorridere solo nella misura in cui il sito di Agid ha una connessione cifrata e questo principio resta valido anche con un certificato – di fatto – scaduto. Ma pensare che un sito ufficiale e governativo dell’Agenzia per l’Italia Digitale presenti questo tipo di problematiche, non fa sperare bene per il futuro della digitalizzazione in Italia.