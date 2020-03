“L’impresa” del leghista Centinaio che sta andando in pullman a prendere gli italiani alle Canarie

«DESTINAZIONE BARCELLONA. RIPORTIAMO A CASA GLI ITALIANI». Comincia a caratteri cubitali il messaggio del post Instagram dell’ex ministro leghista Gian Marco Centinaio. Insieme all’Eurodeputato Susanna Ceccardi hanno deciso di affittare un pullman per andare a riprendere alcuni nostri connazionali rimasti bloccati in Spagna in seguito all’adozione delle norme di contenimento per il coronavirus in Italia e in Spagna. Un'”impresa” che fa riferimento a un «gruppo di nostri connazionali che per giorni sono rimasti bloccati alle Canarie». L’intenzione sarebbe quella di «riportarne a casa una parte» valicando i confini di Italia e Spagna con il mezzo a motore per ricondurli nel nostro paese.

L’ex ministro e l’Eurodeputato vogliono attraversare l’Europa in pullman



Vogliono portare gli italiani a casa e vogliono farlo a bordo di un pullman: «Stiamo lavorando tutti insieme per riportare velocemente le migliaia di italiani trattenuti nei vari Paesi in giro per il mondo. Alcuni in quarantena per #coronavirus altri semplicemente perché sono italiani». Poi il riferimento preciso ai connazionali «rimasti bloccati alle Canarie senza la possibilità di poter riabbracciare le proprie famiglie». L’ideatrice dell’iniziativa, come sottolinea Centinaio, sarebbe Susanna Ceccardi; insieme i due sono partiti, come testimonia il profilo Instagram, per provare «a riportarne a casa una parte». Sottolineando come l’atto sarebbe fatto alla luce del sole e in accordo con la Farnesina, «tutti insieme per il nostro Paese senza divisioni politiche».

Centinaio e Ceccardi attirano l’attenzione con un gesto inconsueto

Senza dubbio una mossa che avrà eco sui mezzi di informazione. Non sarebbe sicuramente strano che l’attenzione di tutti si concentrasse su questo viaggio. Un gesto che, visto il momento che stiamo vivendo e viste le regole che tutti siamo portati a rispettare, potrebbe avere una serie di conseguenze. Un pensiero che sicuramente hanno fatto anche i due esponenti politici, considerato che nel post di Centinaio si legge: «Non sarà facile ma ci vogliamo provare. Siamo in contatto con la Farnesina perché nessuno vuole infrangere la legge». Mettono le mani avanti, quindi, e vogliono chiarire che questo atto – a loro dire – si sta compiendo in accordo con organi istituzionali italiani, in primis la Farnesina, come si legge chiaramente.

(Immagine copertina dal profilo Instagram di Centinaio)