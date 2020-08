Il cavallo morto di caldo alla Reggia di Caserta, Europa Verde denuncerà il titolare della carrozza

Una foto terribile, che sta facendo il giro dei social network. Un cavallo morto a Caserta, nel parco della Reggia, stramazzato al suolo per il troppo caldo, in questa giornata da bollino rosso in diverse zone d’Italia. Sullo sfondo, due bambini con le braccia ai fianchi, che guardano perplessi quello che sta accadendo davanti ai propri occhi. La denuncia dell’accaduto parte direttamente dal consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli. Europa Verde, il movimento nato in concomitanza con le elezioni europee, ha annunciato dei provvedimenti nei confronti del titolare della carrozza trainata dal cavallo.

Cavallo morto a Caserta nel parco della Reggia

«Denunceremo il titolare della carrozza – si legge nel comunicato di Europa Verde -. È qualcosa di vergognoso. Chiediamo ordinanze in tutti i comuni che mettano fine a tutto ciò. Con le condizioni di caldo estremo dei prossimi giorni i cavalli non devono circolare».