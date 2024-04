La comunicazione di Banca Sella: «Problema tecnico interno»

La risposta ci è arrivata nella serata di ieri, 9 aprile, dopo aver constatato – in ogni caso – che sui social network di riferimento di Banca Sella avevano già dato, più o meno, la stessa spiegazione. La causa dei problemi che hanno reso irraggiungibile il portale di Banca Sella e che hanno generato diversi disservizi ai clienti dell’istituto di credito (le segnalazioni parlavano dell’impossibilità di effettuare pagamenti con la carta e di accedere alle varie piattaforme di Banca Sella) è stata individuata, secondo la versione della banca, in una questione tecnica legata a un intervento di manutenzione ordinaria. Il fatto che la banca abbia deciso di darne comunicazione soltanto attraverso una mail, preferendo questa forma di spiegazione a un colloquio telefonico, ci ha impedito di avere ulteriori approfondimenti sulla natura specifica di questo problema tecnico.

LEGGI ANCHE > Banche e AI, quali la usano e come dicono di usarla

Causa problemi Banca Sella, le ragioni spiegate dall’ufficio stampa

«Banca Sella – spiega la nota – comunica che a causa di un problema tecnico interno, verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana, si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online (Internet Banking e app) mentre i malfunzionamenti relativi ai pagamenti tramite carte di debito e prepagate sono ora stati risolti». Nella serata di ieri, dunque, si potevano già effettuare nuovamente i pagamenti su carta e l’accesso ai servizi online era di nuovo possibile. Questo è avvenuto nella giornata di martedì, quando i primi problemi erano stati riscontrati già nella giornata di domenica. Un disservizio che si è protratto, dunque, per un periodo superiore alle 48 ore.

La nota ha proseguito secondo questa direttrice: «Sono in corso le attività necessarie per ripristinare al più presto la piena operatività. Le succursali della banca sul territorio sono in ogni caso operative, così come i servizi di assistenza telefonica, per fornire supporto ai clienti che riscontrano difficoltà con i sistemi online». Insomma, ancora nella serata del 9 aprile la piena operatività dei servizi doveva essere nuovamente raggiunta.

Nelle 48 ore precedenti, a chi chiedeva conto dei disservizi o segnalava problemi, Banca Sella aveva girato un messaggio via social network: «Ciao a tutti, i rallentamenti si stanno verificando a causa di un problema tecnico interno, verificatosi dopo alcuni interventi di manutenzione periodica (del fine settimana). Ci dispiace molto per il disagio, stiamo lavorando per risolvere il prima possibile. Simona – Team Sella».

La linea di comunicazione, dunque, è rimasta invariata. Stabilire però la natura del problema tecnico è, al momento, impossibile senza maggiori informazioni arrivate dall’istituto di credito.