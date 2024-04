Le 48 ore da incubo per i clienti di Banca Sella

La digitalizzazione è bella. Ci aiuta a snellire e sveltire alcune delle pratiche e dei comportamenti quotidiani, consente a chiunque di usufruire di un servizio utilizzando solamente uno smartphone e permette di evitare lunghe code. Però, occorre che tutto funzioni alla perfezione, come invece non è accaduto – nelle ultime 48 ore – a Banca Sella e a tutti quei servizi bancari e di pagamento collegati al gruppo piemontese. In questo lunghissimo lasso di tempo, infatti, nessun cliente ha potuto effettuare le più banali operazioni correlate al proprio conto.

LEGGI ANCHE > Il trojan svuota conti bancari attivo anche in Italia

Tutto è partito, come confermato nelle scarne risposte social ai clienti (arrabbiatissimi, per usare un eufemismo), nella giornata di domenica in seguito a un intervento di manutenzione periodica – avvenuto nel fine settimana – sui sistemi informatici di Banca Sella.

Ciao, purtroppo sono ancora in corso alcune interruzioni per i servizi online e per pagamenti con carte, causate da un problema tecnico per interventi di manutenzione. Ci dispiace per il disagio, stiamo lavorando per ripristinare il prima possibile. Simona – Team Sella — Banca Sella (@BancaSella) April 9, 2024

Nessuna possibilità di effettuare prelievi agli sportelli, accedere al proprio conto corrente, fare operazioni (dai pagamenti ai bonifici). Persino il sistema di pagamento con le carte elettroniche sono rimasti fuori uso per oltre 48 ore. Piccola nota a margine: stamattina il sito è tornato a funzionare (chi, provandosi a collegare, trova ancora la pagina non accessibile, può provare a svuotare la cache del proprio browser), anche se con molti rallentamenti sia da browser che – soprattutto – da app mobile. Questo, infatti, il messaggio che campeggia sul portale ufficiale.

Dunque, il problema non è stato ancora risolto completamente anche se alcune funzionalità stanno lentamente ritornando in vita. Il lungo disservizio, però, resta.

Banca Sella, Hype e altre: oltre 48 ore di disservizi

Molti clienti hanno raccontato l’incubo di trovarsi di fronte all’impossibilità di utilizzare i propri soldi. C’è chi ha avuto l’amara sorpresa una volta arrivato in cassa al supermercato non potendo pagare la spesa e chi aveva bisogno di effettuare pagamenti urgenti e bonifici, senza però poterlo fare. E non per problemi di liquidità. In tutto questo, le prime risposte dell’Istituto di Credito biellese sono arrivata solamente dopo molte segnalazioni sui social. E nel calderone – come segnalato in un thread su X da @MonitoraPA – del disservizio sono entrate anche molte altre realtà legate a Banca Sella: da Hype (che ha risolto quasi tutti i problemi, ma stamattina l’app mobile risulta ancora “non attiva“) a Fabrick, fino ad arrivare a Illimity.

#DataBreach 🏦💳 Da quasi 48 ore, i clienti di @BancaSella non posso operare online sul loro conto, utilizzare carte di credito o bancomat, né contattare il servizio clienti. È un outage grave sul quale si hanno pochissime notizie.@prevenzione https://t.co/AQFvpW6dLH pic.twitter.com/uBra0brpxy — MonitoraPA ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@Monitorapa) April 9, 2024

Dunque, cosa è successo? Possiamo solamente fermarci al comunicato che ci ha inviato Banca Sella: problemi derivati da un intervento di manutenzione periodica. Non sappiamo, però, quali difficoltà informatiche siano sopraggiunte nel corso del fine settimana.

Ma cosa è successo?

È possibile escludere un attacco informatico? Stando alle dichiarazioni dell’istituto bancario, non ci sarebbe stata alcuna intromissione esterna nei sistemi. Tutto ciò, come spiegheremo nel corso del monografico di oggi, non esclude una fattispecie inserita all’interno del GDPR europeo: si tratta comunque di un data breach. Il motivo è semplice: l’indisponibilità dei dati – soprattutto se per un lasso di tempo così esteso – rientra in questa definizione, anche se non è susseguente a un attacco informatico, ma figlia di un problema tecnico. Dunque, tutto deve essere notificato al Garante Privacy italiano.