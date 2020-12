Cattelan lascia X Factor ed è subito calamita d’attenzione per quanto riguarda pubblico dei social network e per quanto riguarda i titoli dei giornali. Quasi fa passare in secondo piano la vittoria di Casadilego, la ragazza di 17 anni che ha conquistato i quattro giudici e il pubblico a casa. Ma la vera notizia della serata, a quanto pare, è l’addio dello storico conduttore, dopo ben 10 anni da protagonista. E questo deve far riflettere il team di produzione del talent sul binomio che, nel corso del tempo, Cattelan è riuscito a creare con il format.

Cattelan lascia X Factor, la reazione alla notizia

L’annuncio è arrivato alla fine della puntata e per qualcuno – compreso lo stesso Cattelan – si è trattato di una fine di un’epoca. «Non sono state queste – ha detto un commosso Cattelan davanti alle telecamere – le ultime puntate della mia conduzione, ma le ultime pagine di un libro che si sta chiudendo». Il ringraziamento finale è stato per tutti quegli autori del programma che, negli anni, sono stati più vicini allo stesso conduttore.

La domanda che ora ci si pone è: esisterà X Factor senza Cattelan? Già quest’anno, in realtà, il talent show ha perso significativamente appeal e ascolti. A contribuire sono state senza dubbio le condizioni di emergenza che ha dovuto superare per affrontare quest’anno di pandemia globale, senza la spinta dei palazzetti, senza l’interazione con il pubblico dal vivo, con l’imposizione delle regole del distanziamento sociale.

Cattelan lascia X Factor e i problemi del format

Ma la vera problematica potrebbe riguardare soprattutto lo scorrere del tempo, la sensazione di già visto che accompagna tutti i talent show musicali che nemmeno l’elevata qualità di cast e concorrenti è riuscita a a supplire in questo 2020 così particolare. Cattelan ha forse intuito quest’ultimo aspetto e ha detto basta: ha anche espresso la convinzione che X Factor riuscirà a superare questo momento e ad andare avanti con successo senza di lui. Un auspicio o un messaggio?