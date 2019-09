Ma voi l’avete visto il video originale di Carote? | VIDEO

Nuela, al secolo Emanuele Crisanti, è il concorrente che ha stregato X Factor nella seconda puntata dei Boot Camp andata in onda il 19 settembre su Sky Uno e in replica il 20 settembre su Tv8. Ha cantato un brano originale che si intitola Carote e che ha ottenuto quattro sì dai giudici Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel e Mara Maionchi e si è qualificato direttamente ai Bootcamp. Ma avete visto il video originale di carote? Risale al 14 settembre 2018 (data in cui è stato pubblicato per la prima volta su YouTube) e aveva già spunti di originalità.

Carote video originale risale al 2018

Il protagonista indiscusso è lo stesso Nuela (che all’epoca di questa clip aveva 15 anni), artista romano che presenta spunti originali anche nel confezionamento del video. In un clima davvero surreale, atmosfera quasi onirica, Nuela parte da una carota per inscenare un continuo e ripetuto confronto con se stesso, con le scenografie più inverosimili alle spalle.

Il testo della canzone è lo stesso che è stato eseguito a X Factor 13, ma qualcosa in Nuela è cambiato. La faccia pulita è la stessa, i toni della canzone sono senz’altro più moderni, l’elettronica di base ha subito qualche lieve aggiustamento per diventare più televisiva, ma gli elementi di genialità erano già presenti tutti lo scorso anno.

Carote video originale e account Instagram: l’improvvisa popolarità

Il video, caricato su YouTube, in un anno ha ottenuto 56mila visualizzazioni. La clip dell’esibizione a X Factor 13, invece, in poche ore ha superato le 500mila visualizzazioni sui social network e sul canale ufficiale della trasmissione. L’impennata di popolarità, ora, è prevedibile. L’account Instagram di Nuela ha già avuto un bell’aumento di engagement, con 16mila followers, molti dei quali raccolti nelle ultime ore. Passeranno diverse settimane prima di rivederlo ai bootcamp, ma la sua hit Carote faticherà ad andarsene dalle menti di tutti gli spettatori del talent show.