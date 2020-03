È davvero successo: a Castelvetro di Modena è uscito lambrusco dai rubinetti

Succede che un’azienda produttrice di Lambrusco abbia un incidente a uno dei silos all’interno dei quali è contenuto il vino. Succede anche che quel liquido rosso – frizzante e schiumoso – sia entrato nelle tubature del locale acquedotto. Il risultato inevitabile – a Castelvetro di Modena – è che il lambrusco, alla fine, è entrato nelle tubature delle condotte idriche cittadine, in località Settecani, una frazione del centro del Modenese.

Castelvetro di Modena, cosa è successo ai rubinetti della condotta idrica

In una regione come l’Emilia-Romagna, fortemente colpita dall’emergenza coronavirus, questa notizia che fa sorridere rappresenta un modo per evdare da una quotidianità sempre più pesante da affrontare, tra la conta dei contagi e quella delle persone decedute a causa del virus. Il lambrusco Grasparossa, che fa parte delle aziende del consorzio di qualità del tipico vino emiliano, è arrivato alla portata di tutti, direttamente nei rubinetti di casa.

Una circostanza che, in un primo momento, aveva spaventato la popolazione che, successivamente, è stata confortata direttamente dall’autorità cittadina, che ha pubblicato un comunicato anche sui propri canali social: «In merito alle segnalazioni giunte sull’impianto idrico di Settecani volevamo informarvi che si è trattato di un guasto improvviso all’impianto di produzione di un’azienda dell’area – si legge nel comunicato -. Il guasto è già stato risolto e non vi sono più problemi alla rete in oggetto, rassicuriamo che si è trattato di una perdita di liquido alimentare (vino) non dannosa per l’organismo e priva di rischi sia igienici che sanitari».

In breve tempo, sono diventati virali i video di cittadini del posto che hanno diffuso sui social network le immagini dei rubinetti di casa. Una situazione che ricorda molto i racconti satirici del Comune di Bugliano. Con la sottile differenza che, in questo caso, la realtà ha superato l’immaginazione.