Caso Suarez, saltano fuori le telefonate tra il legale della Juve e l’università per l’accordo

La situazione della Juventus nel caso Suarez si sta complicando. Arrivano dalla Guardia di finanza di Perugia notizie sulle indagini sarebbe emerso un vero e proprio accordo con scambi di telefonate dall’inizio di settembre tra l’avvocatessa Maria Turco, legale della squadra di Torino, e il direttore generale dell’università Simone Olivieri. Dietro tutta questa storia dell’esame italiano Suarez ci sarebbe una vera a propria trattativa Suarez Juve: «Vi porteremo altri stranieri» in cambio del B1 per Suarez poiché la Juve non può permettersi altri giocatori extracomunitari in squadra avendo già il brasiliano Arthur Melo e l’americano Weston McKennie.

Suarez Juve, la posizione della squadra si aggrava

Dietro la questione Suarez ci sarebbe quindi un accordo tra il legale della squadra Turco e l’Università di Perugia, riferisce il Corriere della Sera. Si indaga in questa direzione per stabilire il grado di responsabilità dei due soggetti coinvolti e quello di Suarez stesso, con tre telefonate emerse da inizio settembre e l’indagine per reato di corruzione ma anche i vari controlli della giustizia sportiva per eventuali illeciti disciplinari. La Gdf ha ricostruito tutti i contatti tra il legale e l’università fino al 17 settembre, giorno dell’esame e della consegna dell’attestato. Il primo contatto è stato a inizio settembre tra un amico di Olivieri e l’avvocatessa Turco dello studio di Luigi Chiappero.

Giorno dell’esame cambiato per Suarez

Per via dei tempi stretti e delle necessità della Juve per Suarez la data dell’esame viene anticipata dal 22 settembre al 17 settembre – coinvolgendo anche gli altri quattro candidati iscritti per rendere il tutto più credibile – e ci si assicura che Suarez abbia un esame confezionato su misura per lui per l’ottenimento del B1. A tale scopo vengono individuati i docenti che lo esamineranno e si stabilisce una vera e propria trattativa tra squadra e unoversità. La Gdf già all’epoca era a lavoro e le telefonate sono state intercettate in diretta. Esiste anche un filmato dell’esame Suarez che sarebbe stato girato apposta con l’intento di dimostrare che le domande degli esaminatori a Suarez erano state concordate in precedenza.

Cosa succede adesso

La giustizia sportiva potrebbe decide di aprire – già nelle prossime ore – un fascicolo per valutare eventuali illeciti sportivi e verificare il grado di responsabilità di tutti i coinvolti. L’avvocatessa, la Juve, l’università e Suarez stesso dovrebbero quindi essere le persone di cui si parla nell’indagine e spiegare cosa è accaduto nell’ambito dell’ottenimento del B1 in italiano per Suarez sin dall’inizio, comprese quelle telefonate intercettate in cui chi parla afferma che uno che guadagna 10 milioni l’anno non può essere bocciato.