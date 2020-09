Caso Suarez, indagine interrotta a tempo indeterminato

Indagine interrotta a tempo indeterminato. Si parla di blocco dell’indagine per «violazione segreto istruttorio». Ad annunciarlo è stato il procuratore Raffale Cantone da Perugia. La decisione di bloccare a tempo indeterminato tutte le attività relative all’indagine del caso Suarez, quindi, dipende dalla violazione dell’istituto formale del codice di procedura penale che vieta le divulgazioni di notizie relative a indagini giudiziarie.

Caso Suarez: magistrato indignato

Il magistrato, spiegando la situazione, ha aggiunto: «Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più». In merito a quanto successo il magistrato ha deciso di aprire un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

Il magistrato che si occupa del caso si è definito addirittura «indignato» per quello che è successo finora e per quella che, a quanto pare, è stata interpretata come un’interferenza nel lavoro di indagine tale da dover sospendere tutti i lavori in corso per accertare la responsabilità dei vari attori coinvolti nel caso Suarez. Intanto dal Codacons arriva la richiesta – qualora accertata la responsabilità della Juventus – di retrocessione in serie B: «Il presunto tentativo di assicurarsi uno degli attaccanti più forti d’Europa, truccando un esame, deve essere sanzionato con decisione».