La Juventus rischia seriamente la retrocessione in Serie B per il caso Suarez?

La giustizia farà il suo corso, ma su due binari paralleli che non si incrociano. Mercoledì 23 settembre la Procura della Figc ha aperto un fascicolo sul caso Suarez e il suo esame di italiano (per l’ottenimento della certificazione di conoscenza della lingua, livello B1, per la richiesta della cittadinanza italiana) sostenuto all’Università per stranieri di Perugia. Si tratta del classico atto dovuto: tutto ciò, infatti, non è un atto d’accusa nei confronti della Juventus. Le indagini andranno avanti e il club bianconero è stato tirato in ballo (senza alcun tipo di accusa) solamente da alcune intercettazioni in cui vengono fatti tre nomi legati al club campione d’Italia. È ancora troppo presto per capire cosa rischia la Juventus per il caso Suarez e, soprattutto, per comprendere se la società sia realmente coinvolta in questa vicenda.

LEGGI ANCHE > La versione dell’esaminatore di Suarez: «Esame breve per evitare assembramenti»

Questo lo dirà la magistratura. Sia quella ordinaria – che indaga con la Procura di Perugia che ha scoperchiato il vaso di Pandora sulla vicenda – sia quella sportiva che ha chiesto l’accesso agli atti agli uffici del Tribunale umbro. Per il momento, non risulta nessun tesserato bianconero iscritto nel registro degli indagati. E questo è un punto-chiave per comprendere la direzione che, attualmente, ha preso l’inchiesta.

Cosa compare nelle intercettazioni

Nelle intercettazioni rese pubbliche vengono fatti i nomi del Chief Football Officer Fabio Paratici e del suo braccio destro (e direttore sportivo della Juventus) Federico Cherubini che telefonò al rettore dell’Università per stranieri di Perugia per verificare la pratiche burocratiche delle prova di lingua italiana per il calciatore uruguaiano, come spiega Il Corriere della Sera. Non si tratta di intercettazioni in cui intervengono loro direttamente, ma di persone coinvolte nel caso dell’esame di Luis Suarez che li citano. Così come la legale vicina ai bianconeri, Maria Turco, che non risulta indagata.

Cosa rischia la Juventus per il caso Suarez

Insomma, la matassa ancora si deve dirimere e, allo stato attuale dei fatti, il coinvolgimento del club bianconero (e dei suoi tesserati) è tutto da dimostrare. Ma cosa rischia la Juventus per il caso Suarez? Abbiamo parlato di giustizia su due binari paralleli. Quello (eventualmente) penale sarà valutato dalla giustizia ordinaria, quello sportivo dalla Procura della Figc. Secondo le norme inserite nel codice della Federazione Italiana Giuoco Calcio, qualora fossero confermati gli estremi di reato con il coinvolgimento di tesserati bianconeri, i livelli di pena sono molteplici. Il tutto è inserito nel comma 7 dell’articolo 32.

Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Insomma, accuse tutte da dimostrare. Per il momento, anche dal punto di vista della giustizia sportiva, non risultano esserci tesserati bianconeri iscritti nel registro degli indagati. Alla domanda su cosa rischia la Juventus per il caso Suarez, dunque, si può solamente rispondere in base alle norme (anche se, per il momento, non vi è alcuna accusa diretta). Le eventuali pene vanno dalla semplice ammenda economica – tirando in ballo la responsabilità oggettiva -, alla penalizzazione (per via della responsabilità diretta). Poi l’estrema ratio: l’esclusione dal campionato o la retrocessione all’ultimo posto in classifica, con conseguente discesa in Serie B. Ipotesi, tutte, che per il momento non hanno spiragli. Perché non è detto che questo caso tiri in ballo tutto il contenuto di questo articolo 32 del codice Figc.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Luis Suarez)