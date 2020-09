La procura della Figc apre un’inchiesta sul caso Suarez

Anche la giustizia sportiva, dopo quella ordinaria, muove i primi passi sul caso Suarez. Come riporta l’agenzia Ansa, la Procura federale della Figc ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura di Perugia che sta indagando sull’esame di italiano – per il conseguimento della certificazione di lingua italiana (livello B1) e l’ottenimento della cittadinanza per il calciatore uruguaiano -, al centro di un’inchiesta per presunta truffa. La vicenda, dunque, finisce sotto la lente d’ingrandimento anche della Federcalcio italiana.

LEGGI ANCHE > Caso Suarez, saltano fuori le telefonate tra il legale della Juve e l’università per l’accordo

Caso Suarez, aperto un fascicolo anche dalla Procura della Figc

Ad accelerare questa decisione è stata anche la pubblicazione di alcune intercettazioni che coinvolgono Maria Turco, legale vicina alla Juventus. E il caso Suarez, scoppiato nella mattinata di martedì dopo l’annuncio del fascicolo aperto dalla Procura di Perugia, rischia di avere anche riverberi sul mondo dello sport. La richiesta degli atti da parte di Giuseppe Chinè, capo della Procura della Figc, apre nuovi scenari.

La Juventus non è indagata

Dalla Procura di Perugia, fin dalla giornata di ieri, hanno ribadito: la Juventus non è indagata. Per il momento, dunque, il club bianconero – che secondo alcuni media ha organizzato «nei minimi dettagli», come scritto qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport), l’esame di lingua italiana per Luis Suarez all’Università per stranieri del capoluogo umbro – è estraneo a qualsiasi tipo di accusa. Stesso discorso vale per Maria Turco, al centro delle polemiche per alcune sue telefonate con l’Ateneo prima della prova sostenuta dal calciatore uruguaiano (in procinto di trasferirsi all’Atletico di Madrid).

La storia dell’esame

Il calciatore uruguaiano è stato vicinissimo al vestire la maglia della Juventus. Ma per farlo – viste le norme federali – aveva bisogno di ottenere la cittadinanza italiana (i bianconeri avevano già occupato gli slot da extracomunitario con gli arrivi di Arthur e McKennie). Poi l’affare è saltato, ma l’attaccante ha comunque sostenuto l’esame a Perugia. Ma le intercettazioni e le tempistiche hanno fatto crescere i sospetti su quella prova.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Luis Suarez)