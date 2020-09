Cantone sulle tracce dell’esame di italiano di Suarez: «Prova concordata e voto già deciso»

Luis Suarez avrebbe una conoscenza solo elementare dell’italiano. È quanto emerge in un comunicato della procura di Perugia, che da qualche mese è diretta da Raffaele Cantone, che sta indagando nella sede dell’Università per Stranieri del capoluogo umbro dove, il 17 settembre scorso, c’è stato l’esame Suarez per la certificazione di lingua italiana a livello B1, preliminare per ottenere la cittadinanza e il conseguente passaporto comunitario.

Esame Suarez per la certificazione linguistica, possibili irregolarità

La Guardia di Finanza starebbe svolgendo degli approfondimenti all’interno della sede per l’università perugina. In ogni caso, stando alle prime indicazioni fornite proprio dal comunicato di Raffaele Cantone, il candidato avrebbe concordato con la commissione le domande in via preliminare e, anzi, anche il voto finale sarebbe già stato deciso a tavolino, prima ancora dell’esame di lingua italiana.

Nel corso di alcune lezioni a distanza tenute dai docenti dell’università, invece, il livello linguistico di Luis Suarez era stato ritenuto elementare e comunque al di sotto di quel B1 necessario per ottenere la certificazione. Il calciatore aveva fatto un blitz a sorpresa a Perugia qualche giorno fa, in virtù di un suo passaggio da comunitario per aprire una possibile trattativa di mercato che interessasse la Juventus, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Esame Suarez, cosa rischia ora il calciatore

Tuttavia, nei giorni immediatamente successivi all’esame svolto da Suarez, era stato fatto trapelare che le procedure per ottenere il passaporto sarebbero state troppo lunghe e non in linea con le esigenze del club bianconero e con le tempistiche del calciomercato. Ora, l’indagine della procura di Perugia e gli approfondimenti della Guardia di Finanza rappresentano l’ennesimo ostacolo nell’avvicinamento dell’attaccante uruguaiano alla nostra Serie A. E la questione potrebbe anche non concludersi qui, ma necessitare di ulteriori indagini.