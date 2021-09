Comprare casa a Milano? Un elenco delle zone più adatte ai giovani

Se c’è un dato davvero interessante riguardo al mercato immobiliare del momento è quello che vuole la maggior parte dei mutui concessi ai giovani tra i 18 e i 34 anni: c’entrano, certo, le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni Bis per i giovani che comprano la prima casa (il cosiddetto mutuo garantito dallo Stato) ma è un chiaro segno, anche, che il fascino del mattone non è ancora del tutto scalfito nel nostro paese. A cosa devono fare attenzione, però, i giovani che intendono acquistare casa soprattutto in grandi città come Milano? E cosa bisogna controllare delle case in vendita a Milano?

LEGGI ANCHE > Esplosione in un appartamento, forte boato a Milano Sud

Prezzi per case in vendita a Milano

A cosa dunque bisogna badare? Al budget, senza dubbio, e alla possibilità di fare con la cifra che si ha a disposizione i migliori affari possibili. Di case e appartamenti in vendita a Milano, infatti, non ne mancano al momento e i prezzi sono ancora piuttosto favorevoli per chi intende acquistare, nonostante il mercato mostri i primi segni di ripresa e le quotazioni stiano tornando a livelli pre-pandemia. Soprattutto se non si ha grande familiarità con il mondo immobiliare o se non si ha al proprio fianco un professionista di fiducia, però, il rischio di sbagliare comprando un immobile non in buono stato e che ha bisogno di corposi interventi prima di essere abitabile o in una zona soggetta a svalutazione è sempre dietro l’angolo. Se nel primo caso non si può che valutare di volta in volta, quanto al secondo è più facile dire – almeno in via teorica – quali siano le zone di Milano attualmente più interessanti e in voga per i giovani che vogliono comprare casa. Nonostante apparentemente lontane e diversissime per stili di vita e attrattive disponibili, sono in realtà accomunate da diversi aspetti come l’essere ben collegate e ben servite dai mezzi pubblici, l’avere un interessante vita culturale e una non meno vivace vita notturna, l’ospitare edifici nuovi e di design o progettati con un occhio alla sostenibilità e, cosa non meno importante, l’essere frutto di una riqualificazione urbana.

Le migliori zone di Milano dove cercare casa se si è giovani

Non a caso tra le zone dove più i giovani cercano casa a Milano ci sono aree come NoLo o il Connecto Center a lungo considerate periferia e da qualche anno, invece, oggetto di recupero anche grazie alla costruzione di palazzi ed edifici all’avanguardia, aree commerciali o destinate a ospitare uffici e co-working, parchi e aree verdi. Una sorte simile è toccata, ormai qualche anno fa, a Tortona: oggi è ben frequentata da amanti del design e animata da eventi in ogni momento dell’anno ed è, per questo, uno dei quartieri più ambiti dai giovani che vogliono fare un investimento immobiliare. Lo è anche per com’è vicina e ben collegata a un altro dei quartieri “giovani” per eccellenza di Milano, dove acquistare casa e a un prezzo accessibile è però una sfida ormai piuttosto difficile: quello di Porta Genova, Ticinese, i Navigli, zona molto centrale per la movida e il turismo e interessante, per questo, anche per i giovani che non escludono di fare un investimento in ottica di ospitalità. Un discorso simile piuttosto simile vale anche per la non distante San Lorenzo. Da Lambrate alle zone universitarie (Bicocca, Politecnico, eccetera), passando per aree più ricche di verde e aree aperte come quella di Parco Solari o per poli innovativi come CityLife/Tre Torri o Piazza Gae Aulenti molte sono, però, le aree nei radar dei giovani intenzionati a comprare casa a Milano.