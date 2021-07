In questo periodo è utile intuire quali possibilità ci sono per gli anziani che vogliono concedersi un periodo di vacanza

Anziani in vacanza: un soggiorno sereno passa per i servizi di spostamento e trasporto

Con la fase più dura dell’emergenza Covid-19 alle spalle, grazie all’accelerazione del piano vaccinale, ritorna anche negli anziani la voglia di andare in vacanza. Molte destinazioni stanno registrando un boom di prenotazioni. Quest’anno sono in crescita i soggiorni per anziani organizzati da associazioni, aziende specializzate ed enti locali, molti dei quali garantiscono anche assistenza infermieristica sul posto e un supporto dedicato per le persone fragili.

Ad ogni modo, se da un lato è grande il desiderio degli over 65 di trascorrere delle vacanze serene e tranquille, allo stesso tempo servono accompagnatori in grado di assicurare spostamenti sicuri verso i luoghi di villeggiatura: molti anziani, infatti, vivono da soli oppure non hanno la possibilità di essere adeguatamente seguiti dai propri familiari, alle prese con i numerosi impegni lavorativi.

In ogni caso, al giorno d’oggi è possibile avvalersi di appositi servizi di assistenza per evitare che i propri cari rimangano in casa nel periodo estivo.

I servizi di accompagnamento e trasporto disponibili per gli anziani

Tra le opzioni più apprezzate per consentire agli anziani di raggiungere le mete delle vacanze estive è possibile annoverare i servizi di spostamento e trasporto di Hellougo.com, una soluzione perfetta che permette di affidarsi a un caregiver qualificato e affrontare il viaggio in modo sicuro.

Sulla piattaforma è possibile prenotare online l’accompagnamento con un operatore UGO di fiducia, un professionista in grado di portare l’anziano nel luogo del soggiorno e aiutarlo con tutte le operazioni di partenza e arrivo.

Il servizio può essere effettuato con l’auto dell’operatore, oppure con il proprio veicolo, scegliendo l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Alcuni anziani preferiscono mantenere la propria macchina in vacanza, in questo modo sono autonomi e possono realizzare dei piccoli spostamenti, come ad esempio recarsi in spiaggia oppure svolgere delle commissioni in zona, come comprare il pane dal fornaio o andare in farmacia per acquistare dei medicinali.

Effettuare il viaggio con un caregiver permette di usufruire di un supporto specializzato, per non affaticarsi nella guida durante un lungo tragitto verso la destinazione delle vacanze estive.

In più, l’operatore di fiducia offre assistenza in ogni operazione, dallo scarico dei bagagli alla sistemazione presso la struttura del soggiorno. La presenza di un caregiver permette anche ai familiari di stare più sereni in merito all’incolumità del proprio caro, per essere informati in ogni momento sulle sue condizioni e dell’arrivo a destinazione senza imprevisti.

Per garantire la massima protezione sanitaria il servizio viene realizzato in modo professionale e accurato, rispettando rigidi protocolli di sicurezza contro il rischio contagio da Covid-19. Inoltre, la presenza di un operatore di fiducia, con la possibilità di contrattare lo stesso caregiver per l’andata e il ritorno dal luogo di villeggiatura, permette di offrire all’anziano un rapporto sociale importante. Questo tipo di interazione consente di migliorare il benessere psicologico della persona vulnerabile, con effetti positivi anche sulla salute fisica.

Perché conviene affidarsi a un servizio di accompagnamento per anziani?

I servizi professionali di accompagnamento per anziani rappresentano una soluzione efficiente per l’indipendenza delle persone fragili, affinché siano in grado di sentirsi autonomi e possano vivere appieno la loro vita in modo spensierato e felice. Ogni anno sono migliaia gli anziani che rinunciano alle vacanze estive, spesso a causa della mancanza di un supporto nello spostamento verso la destinazione del soggiorno.

Rimanere in casa tutto l’anno pregiudica la salute mentale degli over 65, soprattutto in un momento come quello attuale, quando dopo un lungo periodo di isolamento domestico è ancora più importante trascorrere un periodo di villeggiatura lontano dalla propria abitazione. Con l’assistenza di un operatore qualificato è possibile risolvere questo problema, consentendo ai propri cari di scegliere la meta desiderata per l’estate e raggiungerla in sicurezza.

Un caregiver professionista aiuta anche nella preparazione del viaggio, ad esempio svolgendo le commissioni preliminari come il pagamento delle bollette, l’acquisto dei prodotti da portare con sé e delle medicine da avere durante il soggiorno fuori casa.

Oggigiorno il benessere degli anziani passa inevitabilmente per l’acquisizione di una qualità di vita adeguata, una condizione che può essere garantita in modo più semplice e ottimale con il sostegno di un servizio affidabile e personalizzato di accompagnamento e trasporto.