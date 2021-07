Scegliere un SUV: cosa sapere e quali preferire

Se in passato si era obbligati a fare una scelta tra una berlina e un fuoristrada, oggi si ha invece la possibilità di trovare un giusto compresso comprando un SUV. Gli stessi, con il passare degli anni, stanno avendo sempre più successo in tutti i continenti, in particolare in Europa. I SUV sono automobili amate da milioni di persone perché possono essere allo stesso tempo sia sportive sia confortevoli. Questa tipologia di vettura è in grado di trasmettere alle persone un senso di sicurezza, caratterizzato anche dalla guida alta che permette di avere un’ottima visuale. Infine, rispetto ad altre vetture presenta un ampio spazio per tutti i passeggeri, oltre ad avere un bagagliaio molto capiente. Tra i migliori SUV presenti sul mercato automobilistico ci sono quelli del marchio Opel. Nata nel 1929, Opel è una delle aziende del settore da sempre annoverate tra le migliori ed affidabili.

Quali sono i SUV del marchio Opel?

I modelli di SUV del marchio tedesco sono tre, alcuni dei quali però presentano più versioni. Affidarsi ad un marchio importante come Opel per l’acquisto della propria vettura significa avere la sicurezza di comprare un prodotto di alta qualità ed affidabilità. Di seguito sarà possibile trovare la descrizione dei SUV Opel.

Opel Crossland

Si tratta del SUV più economico della casa tedesca e nasce dal precedente modello X. Rispetto ad esso presenta un frontale Vizor che lo rende più audace; inoltre, ci sono altre differenze anche nei fari e in generale nella parte posteriore della vettura. Il Crossland è dotato di interni estremamente comodi e confortevoli; essi sono in grado di donare al passeggero il giusto comfort nella guida. A disposizione del pilota, inoltre, c’è anche uno schermo informativo nella parte centrale dell’abitacolo. La vettura viene proposta sia con motori a benzina sia con motori diesel. Nella prima opzione la casa tedesca offre motori da 1200 di cilindrata con la possibilità di averli sia da 83, sia da 110 e sia da 130 cavalli. Nella seconda opzione, invece, l’Opel presenta dei motori da 1500 di cilindrata sia nella versione da 110 cavalli sia in quella da 120 cavalli. L’elegante SUV, perfetto per la vita quotidiana, è disponibile in più modelli: si passa dalla versione più economica, denominata Edition, a quella più importante con il nome di Ultimate; nel mezzo sono disponibili anche i modelli GS Line ed Elegance.

Grandland X

Grandland X, oltre ad essere il SUV più grande della gamma Opel, si fa notare per la qualità e la tecnologia delle sue componenti. È considerato, senza ombra di dubbio, uno dei prodotti di punta del marchio Opel. Oltre ad essere disponibile nelle solite versioni con motore a benzina o diesel, la casa tedesca offre il SUV anche nella versione Ibrido Plug-in. In questo caso la vettura è alimentata in parte da un propulsore a benzina e in parte da un motore elettrico, producendo in totale una potenza di 225 cavalli. Grazie alla potenza espressa e al cambio automatico a 8 marce l’automobile risulta molto divertente da guidare. La tecnologia Plug-in consente, rispetto ad altre versioni di vetture ibride, di percorrere chilometri sia nella classica modalità mista (la vettura combina automaticamente l’utilizzo dei due motori), sia solo in modalità elettrica. In questo caso, percorrendo distanze brevi si ha la possibilità di ridurre notevolmente le emissioni e guidare totalmente grazie al motore elettrico, infatti la vettura in questa riesce a garantire fino a 41 km di autonomia max per la versione AWD e fino a 39 km di autonomia max per la versione FWD. La vettura può essere ricaricata sia nelle classiche colonnine sia in una normale presa domestica.

Opel Mokka

Considerata da molti una delle vetture più riuscite della casa tedesca, la Mokka continua ad essere uno dei modelli più venduti. Economicamente si attesta tra le 2 sopra elencate e grazie al suo look accattivante è scelta da più categorie di persone. La vettura è disponibile sia nella motorizzazione a benzina sia in quella con il motore diesel. La vera novità però è rappresentata dalla versione Opel Mokka-e. Non si tratta di nient’altro che della versione elettrica della Mokka. La stessa monta un motore da 136 cavalli che è in grado di percorrere molta strada con una sola ricarica, avendo un’autonomia di 322 chilometri. La vettura, in grado di raggiungere una velocità di circa 150 Km/h, è dotata di un sistema di ricarica efficiente che permette alla stessa di effettuare una carica pari all’80% in soli 30 minuti. Inoltre, per rassicurare i clienti su questa nuova tecnologia il marchio tedesco offre una garanzia sulla batteria del motore elettrico di una durata di otto anni.

Perché scegliere un SUV Opel?

La storia e il prestigio di questo famoso marchio sono già sinonimo di garanzia e sicurezza. La gamma Opel, nello specifico, è stata in grado di fornire ai clienti diversi SUV che sono in grado nell’insieme di accontentare qualsiasi richiesta. Si passa infatti dai modelli più piccoli e giovanili a quelli più grandi e familiari. Inoltre la vasta scelta di motori disponibili, comprendenti anche quelli in modalità ibrida ed elettrica, mette in mostra il fatto che si tratta di un marchio dotato di una tecnologia seconda a nessuna. Gli interni confortevoli e le numerose innovazioni moderne fanno dell’Opel una vettura a passo con i tempi, in grado di evolversi e stupire. Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è anche quello relativo al lato economico. L’opel è imbattibile anche in questo: per tutti i servizi e le tecnologie di cui è dotata si attesta tra i primi posti della categoria anche nel rapporto tra qualità e prezzo della vettura.

Se desideri avere anche tu il tuo SUV Opel corri in concessionaria e prova subito l’automobile che più si adatta alle tue esigenze. Sali a bordo della tua nuova vettura per intraprendere insieme una piccola parte del tuo grande viaggio che si chiama vita.

In collaborazione con Opel