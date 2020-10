L’ammissione di Ilaria Capua: “Abbiamo sbagliato a comunicare la gravità dell’emergenza”

La virologa Ilaria Capua sul Covid non si nasconde e ammette che ci sono stati problemi di comunicazione sulla gravità della situazione. “Abbiamo fallito la comunicazione dell’emergenza della situazione” ha detto la dottoressa dell’Università della Florida intervenendo a DiMartedì, dove in precedenza aveva parlato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ilaria Capua sul Covid fa il punto della situazione

Ilaria Capua sul Covid ribadisce l’importanza dei comportamenti individuali per il contenimento della pandemia. Ospite nella trasmissione di La7, condotta da Giovanni Floris, la dottoressa dell’Università della Florida ammette che “i governi non erano preparati a una pandemia” ma sottolinea che “il virus lo teniamo sotto controllo con i nostri comportamenti”. La virologa prova anche a spiegare la controversa questione dell’immunità di gregge che, secondo lei, “si va formando nel tempo con l’esposizione al virus” mentre mette in guardia sull’effettiva efficacia e tempistica di un eventuale vaccino. “Credere che il vaccino ci porti fuori dall’inverno è illusorio” la frase shock della virologa che sottolinea come ancora non si sappia neanche “quante dosi ci vorranno per poter avere la giusta immunità”.

Capua sul Covid e l’importanza delle mascherine

L’intervento di Ilaria Capua sul Covid tocca poi il tema delle mascherine e della diversa efficacia dei vari modelli. “Per i malati oncologici e per chi ha importanti problemi consiglio le FPP2 e FPP3” ha detto la virologa dell’università della Florida, aggiungendo che le varie mascherine sono come i vari livelli di crema protettiva contro il sole, con le mascherine chirurgiche che sarebbero “la protezione solare protezione 20: se il sole picchia forte anche se sei di carnagione scura ti scotti”. E sul crescente malumore contro le restrizioni e la crescita del fenomeno negazionista Capua ammette che “abbiamo fallito nel comunicare il rischio di questa emergenza alle persone” e poi invita “tutti con la mascherina sempre, tranne che in casa”.