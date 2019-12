Paragone licenzia Di Maio: «Ha scritto ‘capo politico’ solo sul bigliettino da visita» | VIDEO

Dante Alighieri scriveva nella sua Divina Commedia: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta» (dal VI canto del Purgatorio). Parafrasando questi suoi versi, e ci perdonerà il Sommo Poeta, si può riassumere il concetto espresso dal senatore pentastellato Gianluigi Paragone ad Agorà, il programma di approfondimento politico e di attualità di RaiTre. Non si parla nella nazione Italia, ovviamente, ma dell’inconsistenza della figura (sempre più evanescente) del capo politico M5S.

«Perché dovete parlare di Di Maio come se fosse il capo politico M5S? Ce l’ha scritto solo sul biglietto da visita. Non ha più il potete del capo politico». Una sorta di confessione, che contiene una verita implicita da diverse settimane, che vede il ministro degli Esteri quasi subordinato a quei famosi Team del Futuro e ai facilitatori votati dalla piattaforma Rousseau.

“Perché dovete parlare di Di Maio come se fosse il capo politico del Movimento 5 stelle? Ce l’ha scritto solo sul biglietto da visita. Non ha più il potete del capo politico” @gparagone M5s. Ieri Paragone ha dichiarato di aver votato no in Senato alla legge di bilancio #agorarai pic.twitter.com/w442ss1yEI

— Agorà (@agorarai) December 17, 2019