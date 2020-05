Buffet proibiti in tutta Italia, ma non per l’evento della regione Liguria con Toti e Bucci

Problema: cosa succede se a bar e ristoranti sono stati proibiti i buffet, mentre alla regione Liguria questa prescrizione fornita dal comitato tecnico-scientifico del governo viene ignorata? Ovviamente, il risultato più scontato è quello delle polemiche a go-go. In effetti, nel corso della presentazione del primo lotto dei lavori di riqualificazione dell’Albergo dei Poveri a Genova, l’evento si è fatto notare dalle cronache nazionali non per il risultato storico raggiunto per l’infrastruttura ligure, ma per un buffet che si è svolto all’interno dell’edificio, contrario a qualsiasi norma sulla ristorazione, anche dopo la riapertura del 18 maggio.

Buffet regione Liguria, cosa è successo alla presenza di Toti e Bucci

Nelle immagini girate da Genova 24 si nota chiaramente come il sindaco di Genova Marco Bucci si avvicini a un buffet allestito per l’occasione, con tanto di camerieri in mascherina, e prenda una pizzetta con le mani. Le norme sulla ristorazione prevedono il divieto di organizzare buffet, proprio perché con questa formula il potenziale contagio si diffonde in maniera più capillare.

Buffet vietati. E nei ristoranti tutti a 4 metri di distanza.

Per noi cittadini.

Perché per Bucci e Toti questo non vale, loro sono immuni. Aiutate commercio e famiglie piuttosto. #ilBuonsenso #Liguria #Genova #FaseDue pic.twitter.com/LgeI2z24cU — Alice Salvatore (@Alice1Salvatore) May 20, 2020

«Nella notte sono stati liberalizzati i buffet? C’è una nuova ordinanza di Toti e Bucci che dà il via libera ai cocktail rinforzati? O le regole valgono solo per alcuni? – ha scritto il Partito Democratico ligure in una vibrante nota di protesta – Ci risulta che questa mattina, alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro dell’Albergo dei Poveri, i presenti abbiano banchettato in spregio alle ordinanze anti contagio, prelevando senza guanti e mascherine da cabaret di focaccia e cesti di patatine».

Insomma, non proprio una bella figura e un bell’esempio, dal momento che le linee guida sulla riapertura delle attività di ristorazione sono state concordate proprio dalle regioni, con il presidente della Liguria Giovanni Toti che si è fatto portavoce dell’esigenza di avere delle regole comuni in tutti i territori italiani. Eppure, a Genova, si è scivolati su un buffet.

FOTO DAL VIDEO pubblicato da Genova 24