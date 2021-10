Se il TGR Bolzano è costretto a debunkare il proprio servizio manipolato dai novax

Immaginate che questo articolo di Giornalettismo sia screenshottato in alcune sue parti e “rimontato” in modo tale da stravolgere il senso della notizia. Sarebbe sicuramente motivo di grande imbarazzo, anche se l’effetto di questo taglia e cuci non potrebbe in alcun modo essere imputabile alla testata. Ma come la mettiamo con il danno all’immagine di un giornale che ha sempre fatto del debunking e della correttezza dell’informazione una sua bandiera? Per questo comprendiamo quello che è successo con il servizio bufala TGR Bolzano. La sede regionale Rai della provincia autonoma ha visto comparire in rete, all’improvviso, un suo servizio che, tuttavia, era stato mutilato in una sua parte. La qual cosa aveva stravolto completamente il senso del servizio stesso. Di cosa si parlava?

Bufala TGR Bolzano, cosa è successo: il debunking a cura della stessa testata

Qui può essere consultato – sul portale del TGR Bolzano – il servizio originale andato in onda il 4 ottobre 2021. Nel servizio si parla di un politico, Josef Unterholzner di Enzian, che ha utilizzato lo spazio del consiglio provinciale per presentare uno studio che diversi istituti scientifici e siti di debunking (parliamo, ad esempio, del sito di debunking tedesco der Volksverpetzer e della Società tedesca di patologia) avevano bollato come un vero e proprio fake. Nel servizio originale, oltre a dare spazio – per motivi di contesto – alle posizioni contro il vaccino del politico di Bolzano, c’è una sezione decisamente importante dedicata al debunking dello studio che lo stesso politico aveva presentato.

Tuttavia, su YouTube, si era diffusa un’altra versione del servizio della TGR, questa volta priva dell’ampio spazio dedicato al debunking dello studio scientifico. Il servizio – nel video che ha raggiunto 200mila visualizzazioni su YouTube e che è stato pubblicato sulla piattaforma tre giorni dopo la messa in onda del servizio originale – si chiude bruscamente, dopo che il cronista aveva dato conto dei risultati dello studio condotto da un ingegnere elettronico tedesco e da due patologi che, sulle autopsie di persone morte in data successiva alla vaccinazione, avevano individuato dei dati che – però – autorità scientifiche e siti di debunking avevano smentito.

Il fatto di aver aggiunto un titolo accattivante a questo servizio (SOGNO O SON DESTO!!!! LO DICONO AL TG? GLI È SFUGGITO QUALCOSA?) e, soprattutto, il taglio del servizio (monco di tutta la sua parte finale) avevano indotto gli utenti ad avere una visione parziale e completamente errata del contenuto del video andato in onda durante il TGR Bolzano. In una nota ufficiale, l’edizione locale del telegiornale RAI ha affermato di aver segnalato la violazione ai «provider che ospitano i contenuti».