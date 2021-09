No, in un hotel di Opi (Abruzzo) non c’è stato un focolaio Covid di dipendenti vaccinati

Ci sono siti che vogliono presentarsi come informazione alternativa, super partes e che dicono di raccontare la vera verità non diffusa dai principali media. Si tratta, spesso e volentieri, di portali che inventano notizie dal nulla e che alimentano alcune frange estreme. In questo caso parliamo di No Vax e di un sito (StopCensura) che ha fatto diventare virale la storia del focolaio tra vaccinati in un albergo di Opi (in Abruzzo): peccato che la notizia originale fosse completamente falsa. Spieghiamo il perché.

Tutto parte da un servizio del TgR Abruzzo andato in onda lo scorso 26 agosto. Al sesto minuto dell’edizione delle 19.30 viene trasmesso un servizio girato all’esterno di quell’albergo a Opi. A parlare è il proprietario, Franco Giordano, che rivela un’informazione completamente errata: «La stragrande maggioranza era vaccinata. Erano tutti vaccinati, tutti con il Green Pass. Aggiungo anche che sono quelli che stanno peggio, sono quelli che sono stati più male». Insomma, una notizia che fa sobbalzare sulla sedia e che porta siti cospirazioni come StopCensura (qui il link alla versione “archivio”) quasi a esultare.

Opi, la bufala del focolaio tra vaccinati in un albergo

La notizia, dunque, sembra essere reale. Poi, però, ecco la smentita che i complottisti che “scrivono” sui siti di (dis)informazione alternativa si sono dimenticati di aggiungere ai loro articoli (sempre più condivisi sui gruppi Telegram). Come spiega la redazione di Facta, infatti, qualche giorno dopo è arrivata la smentita di quell’informazione sbagliata data dal titolare dell’Hotel di Opi (che non aveva alcun “diritto” di essere a conoscenza della situazione vaccinale dei suoi dipendenti, visto che per il loro lavoro non c’è un obbligo vincolante di Green Pass). La Asl – qui il video, a partire dal minuto numero 7 dell’edizione delle 19.30 andata in onda lo scorso 31 agosto – ha spiegato come tutti i dipendenti stiano bene e come la maggior parte di loro non avesse ricevuto alcuna immunizzazione anti-Covid. Solamente una persona aveva ultimato il proprio ciclo vaccinale, mentre una seconda aveva ricevuto solamente una dose.

(foto di copertina: da TGR Abruzzo)