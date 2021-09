Se il poliziotto avesse rubato il Gratta e Vinci sarebbe meraviglioso, ma le cose non stanno così

La storia, di per sé, è assurda e lo diventa ancora di più mano a mano che si aggiungono testimonianze delle persone coinvolte pubblicate sulle pagine dei giornali. Impossibile non fare ironia e impossibile non creare meme in merito. Uno in particolare, che riproduce una notizia lanciata suo social di Ansa e un titolo, sta facendo il giro del web e sono in tanti a credere che il poliziotto che ha bloccato il tabaccaio a Fiumicino mentre provava a partire per le Canarie si sia appropriato del Gratta e Vinci.

E’ sparito il #grattaevinci.

E’ sparito il #tabaccaio che ha validato il Gratta&Vinci.

E’ sparito il poliziotto che ha fermato il tabaccaio che ha validato il #grattaevinci. Sì, l’hai letto canticchiando. pic.twitter.com/KSs1sIsVD7 — Ⓜ️🅰️®️©️🅾️ da Ⓜ️ℹL🅰️N🅾️ (@M_AR_KO) September 6, 2021



La notizia del Gratta e Vinci targata Ansa

La storia l’abbiamo letta più o meno tutti: una signora anziana ha detto di aver comprato un Gratta e Vinci risultato vincente e di aver chiesto conferma al tabaccaio. Tabaccaio che, secondo il acconto di lei, avrebbe constatato l’enorme vincita rubando il biglietto alla signora e scappando in scooter. Il tabaccaio è stato intercettato all’aeroporto dalla polizia – che era stata allertata tramite la denuncia della signora – e fermato prima che si imbarcasse su un volo per Fuertventura.

Gli ultimi sviluppi vedono il tabaccaio – che poi tabaccaio non è, affermando di essere l’ex marito della titolare della tabaccheria – affermare che denuncerà l’anziana signora per calunnia. Il tagliando sarebbe suo e, attualmente, si troverebbe – come si legge su Il Messaggero – in una banca di Latina dove il depositario ha aperto un conto corrente chiedendo che venga versato su quello il totale della vincita. Ecco quindi che no, nessun poliziotto che ha fermato il tabaccaio all’aeroporto è sparito portandosi via il prezioso bottino.

io ho letto che il poliziotto è scappato con il gratta e vinci — domyy🌒 (@itsmedomy_) September 6, 2021

#grattaevinci ma lo sapevate che il poliziotto che ha fermato il tabaccaio col gratta e vinci è scappato anch’esso col gratta e vinci AHAHAAHAHAG — Giorgiabarletta (@Giorgiabarlett7) September 6, 2021

Troppo bello per essere vero, come si suol dire, quel dettaglio che avrebbe reso una storia già di per sé assurda ancora più avvincente.

