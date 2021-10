I no-vax che vogliono prelevare 500 euro dal proprio conto il 15 ottobre «per dare un avvertimento al sistema»

Ci sono iniziative talmente fantasiose che sembrano davvero fuori da ogni schema. Il terreno è quello di Telegram. Le chat no-vax e no-green pass sono davvero ricche di spunti per il coordinamento di manifestazioni di protesta in occasione della data del 15 ottobre (quando la certificazione verde diventerà obbligatoria per entrare all’interno del proprio luogo di lavoro). L’ultima in ordine di apparizione (ha trovato albergo nella chat Libertà di Movimento Italia) riguarda un presunto sciopero bancario previsto proprio per la data del 15 ottobre 2021.

Sciopero bancario su Telegram, cosa prevede e perché viene organizzato

Il messaggio è il seguente:

PREPARATEVI PER IL 15 OTTOBRE. PRELEVIAMO 500 EURO DA OGNI CONTO BANCARIO.

DIAMO UN AVVERTIMENTO AL SISTEMA.

FACCIAMOLO TUTTI E RESTIAMO UNITI. IL CASH DEVE RIMANERE IN CIRCOLAZIONE.

LE BANCHE UTILIZZANO I NOSTRI SOLDI SOLO SE NOI GLIELO PERMETTIAMO. IL 15 OTTOBRE:

– VAI AL BANCOMAT

– PRELEVA 500 EURO DAL CONTO

– PAGA IN CONTANTI DOVE PUOI NON CERCARE SCUSE.

POSSIAMO FARLO TUTTI. SE LA SONO PRESA CON GLI AGNELLI.

ADESSO SE LA DEVONO PRENDERE CON I LUPI.

I LUPI SIAMO NOI, E ABBIAMO APPENA COMINCIATO.

Il motivo per cui prelevare 500 euro dal proprio conto in banca dovrebbe rappresentare un “avvertimento per il sistema” è abbastanza oscuro. Probabilmente, si pensa che una adesione molto elevata a questo “sciopero bancario” possa mettere in difficoltà gli istituti di credito sulla disponibilità di liquidità. Ma la circostanza potrebbe non verificarsi mai, soprattutto viste le reazioni a questo appello nella chat di Telegram. Qualche utente, spaventato dalla cifra, ha proposto una versione edulcorata dello sciopero bancario proponendo di prelevare «quello che può». C’è anche chi sostiene di aver fatto questa operazione ogni giorno proprio per lanciare questo messaggio al sistema. Un messaggio che – evidentemente – non è stato recepito, visto che le cose continuano a funzionare esattamente come sempre.

L’associazione banche – poteri forti – Mario Draghi è suggestionante per il popolo dei no-green pass, eppure non trova alcun tipo di corrispondenza nella realtà. Tanto basta però, in questi gruppi, per creare l’effetto emulazione e di conseguenza la sensazione di essere parte di una comunità. Tra tutte le iniziative annunciate e poi non portate a compimento, quella dello sciopero bancario sembra davvero una delle più anomale.