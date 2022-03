Il video che mostra la “bufala della guerra in Ucraina” è una bufala

Il web è una sorta di fattoria, dove pascolano bufale che accusano altre di essere bufale. Ma la realtà è che da tutto ciò ne viene fuori una narrazione basata su fake news negazioniste (attuate dagli stessi che per mesi hanno fatto propaganda no vax e oggi si sono “riscoperti” filo-russi anche in questo assurdo conflitto a Est). Il manto erboso su cui si adagia tutto ciò è, come al solito, Telegram. Perché è proprio lì che – anche in Italia – sta circolando la “notizia” della bufala sulla guerra Ucraina. Secondo quei “buoi che dicono cornuti agli asini”, il conflitto sarebbe una messa in scena. E il tutto sarebbe confermato da un filmato. Peccato che quel video sia vecchio di quasi dieci anni e sia stato girato in terra britannica.

Quel video ha ottenuto centinaia di condivisioni su molte piattaforme social, ma è proprio su Telegram che i negazionisti anche del conflitto in Ucraina hanno trovato il modo per farlo diventare virale.

Come si può vedere nel filmato, c’è un regista – con tanto di megafono in mano – che arringa gli attori e le comparse: al “ciak, si gira” e all’azione, quel gruppo di persone corre terrorizzata verso la telecamera per sfuggire a un assalto. E questo, secondo i propagandisti filo-russi, rappresenterebbe la messinscena della guerra in Ucraina.

Bufala guerra Ucraina, il video bufala della messinscena

Un racconto che, dunque, mettere l’etichetta “bufala” guerra Ucraina. Peccato che i negazionisti, che continuano a vivere in un limbo fatto di mera disinformazione che annebbia ogni giorno di più le loro menti (o, più probabilmente, lo fanno per creare quel substrato sociale che non vuole credere alla narrazione reale e si aggrappa a paradossali fake news per auto-convincersi di non si sa cosa), non si siano accorti di un paio di cose, spiegate dal giornalista della BBC Shayan Sardarizadeh.

This video has racked up hundreds of thouands of views on multiple platforms as evidence the Ukraine war is a “hoax made by crisis actors”. A director asks a crowd to run and scream in fear. But there are two problems: There’s a British union flag visible, and it’s from 2013. pic.twitter.com/YKF66W4fBl — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 2, 2022

«Questo video ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni su più piattaforme come prova che la guerra in Ucraina è una “bufala fatta da attori della crisi”. Un regista chiede a una folla di correre e urlare per la paura. Ma ci sono due problemi: c’è una bandiera dell’unione britannica visibile, ed è del 2013». Di cosa parliamo? Si tratta di un dietro le quinte girato a Victoria Square a Birmingham (Regno Unito). Il video, infatti, risale alle riprese del film “Invasion Planet Earth” di Simon Cox (uscito nelle sale nel 2019, ma girato diversi anni prima). E quel filmato, infatti, è presente anche su Youtube. Insomma, chi parlava di bufala è stato sbufalato e può mettersi al petto la medaglia di bufalaro.

