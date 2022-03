Putin non ha detto nulla sull’Italia che, col Green Pass, impedisce al popolo di prendere l’autobus

In rete è stata pubblicata un'immagine con una falsa citazione attribuita a Putin sul green pass in Italia in risposta a una conferenza stampa di Draghi

Non più tardi di questa mattina su Facebook è stato pubblicato il post che vedete come immagine copertina di questo articolo. La piattaforma ha già provveduto a etichettare il contenuto come falso dopo la verifica di fact checkers indipendenti. L’utente che ha condiviso questa immagine l’ha accompagnata con il copy che segue: «Non so se Putin lo abbia detto davvero ma so, con certezza, se lo ha detto, che in termini di popolo sovrano avrebbe potuto infierire invece si è limitato agli autobus». Un presupposto, quello in questa frase, che avrebbe dovuto scoraggiare la condivisione in prima battuta della presunta frase di Putin sul green pass Italia.

La frase di Putin sul green pass Italia che trovate in rete è falsa

Come segnala anche Facta, il contenuto che è stato caricato questa mattina su Facebook è totalmente falso e non corrisponde a nulla che Putin abbia mai detto. Si legge nel post: «Di fronte alle dichiarazioni di Draghi in parlamento, Putin ha commentato serafico: “non accetto lezioni di democrazia da un paese che impedisce ad una parte della sua popolazione persino di prendere l’autobus per andare al lavoro”. Chapeau».

Una frase quantomeno strana da pronunciare in questi giorni concitati di trattative e guerra per trovare un compromesso e far finire lo scontro, altrimenti detto: quanto può importare a Putin del green pass in Italia? L’ispirazione per questa fake news è stata tratta da una conferenza stampa dello scorso 24 febbraio in cui il premier Mario Draghi ha parlato della guerra appena esplosa in Ucraina per volere della Russia e facendo un invito diretto a Putin: mettere «fine allo spargimento di sangue» andando a ritirare le sue truppe «in modo incondizionato».

Chi ha messo in giro la falsa notizia lo ha fatto per aizzare gli animi e fare polemica sul green pass sfruttando il parallelismo inesistente tra quello che è successo in Italia per il contenimento del virus e quello che accade in Russia e Ucraina. Vladimir Putin non ha mai risposto alle parole che Draghi ha detto in quell’occasione, questione facilmente verificabile poiché – a parte in quel posto – non vi è traccia di questo virgolettato su nessuna fonte attendibile nazionale o internazionale.