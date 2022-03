No, Steven Seagal non sta combattendo accanto ai russi e l’articolo della CNN è una parodia

Non c’è l’attore Steven Seagal tra i combattenti russi che stanno invadendo l’Ucraina in queste ore. La notizia ha avuto una incredibile diffusione sui social network a causa di due fattori, uno di peso sicuramente superiore all’altro. Un finto articolo della CNN (una parodia come se ne vedono tante: anche in Italia sono diverse le testate nel mirino di inquinatori dell’informazione che si divertono a usare font e immagini dei giornali mainstream per spacciare bufale incredibili), ma soprattutto la condivisione di questa parodia da parte di Joe Rogan, noto per il suo podcast The Joe Rogan Experience, che viene trasmesso in esclusiva su Spotify (e che ha causato diversi problemi a molti artisti che hanno rifiutato di condividere la sua stessa piattaforma, vista la diffusione di disinformazione in alcune sue puntate).

Steven Seagal non sta combattendo in Ucraina accanto ai russi

Il falso articolo della CNN ha questa forma grafica:

Tuttavia, l’immagine non corrisponde alla realtà. Steven Seagal è un attore e in quanto tale ha girato diversi film di guerra. Nella fattispecie, la pellicola da cui è tratto questo fotogramma è Killing Salazar (o Cartels), girata nel 2017, che ha come argomento una vicenda legata ai cartelli della droga e del traffico delle sostanze stupefacenti. L’abbigliamento con cui è vestito non risponde di certo a quello dell’esercito russo di stanza in Ucraina. Eppure, il falso post della CNN ha ingannato diversi utenti dei social network, compreso Joe Rogan. Quest’ultimo, tuttavia, visto l’elevatissimo numero di followers (siamo nell’ordine dei 15 milioni) dovrebbe avere maggiore responsabilità nella diffusione di certi contenuti.

Peggiore del buco è stata la pezza: Joe Rogan, ovviamente, ha cancellato il post non senza rettificare e rilanciare. Secondo lui, la notizia di Steven Seagal sarebbe stata verosimile perché nel 2017 l’attore era stato blacklistato dall’Ucraina, in quanto persona non gradita.

Ma cosa pensa, davvero, Steven Seagal della guerra in Ucraina? «Considero entrambi gli Stati come un’unica famiglia e credo davvero che ci sia un’entità esterna che spende enormi somme di denaro in propaganda per provocare i due paesi in disaccordo tra loro. Prego affincé entrambi i Paesi raggiungano una risoluzione positiva e pacifica in cui possiamo vivere e prosperare insieme in pace».