La storia dell’influencer russa che mostra su TikTok come far ripartire un carro armato abbandonato

Un video che nel giro di poche ore ha quasi raggiunto le 9 milioni di visualizzazioni. A pubblicarlo è stata Nastya Tyman, una nota influencer russa che si occupa di meccanica e automobili. Nel filmato si mostra come riuscire ad avviare o far ripartire un carro armato abbandonato in strada. Un tema molto attinente a quel che sta accadendo negli ultimi giorni in Ucraina, con alcuni mezzi militari russi che sono stati rimasti bloccati dalla fine del carburante mentre si dirigevano, da tutte le latitudini, verso le principali città ucraine. Ma quel filmato, diventato virale, in realtà è molto vecchio.

«Se ti capita di trovare un veicolo corazzato per il trasporto di personale libero o abbandonato, ecco un trucco su come avviarlo», si legge nella descrizione del video pubblicato lunedì 28 febbraio sul profilo TikTok ufficiale di Nastya Tyman.

Nel filmato, oltre alle immagini, la stessa influencer spiega – in lingua russa – tutte le procedure da seguire per poter avviare un APC (veicolo di trasporto truppe). E il fatto che questo filmato sia stato pubblicato proprio in concomitanza con le notizie che arrivano da Kyiv e dall’Ucraina sembra essere proprio un chiaro messaggio. In tanti, infatti, hanno attribuito questo filmato a “una donna che dà indicazioni agli ucraini su come pilotare carri armati russi abbandonati”.

Nastya Tyman, l’influencer e l’avvio dei carri armati

La prossimità temporale, dunque, è riconducibile all’interpretazione di quel messaggio – proveniente da un’influencer russa – destinato al pubblico ucraino. Ma non è propriamente così. Perché quello stesso filmato, seppur con un’introduzione differente – era stato pubblicato già il 23 febbraio. Non di quest’anno, ma del 2021. Non su TikTok, ma su Instagram. Sempre, però, dallo stesso profilo di Nastya Tyman.

Poi, sempre su Instagram, è stata pubblicata la versione “aggiornata” (ma con lo stesso contenuto, seppur con un’introduzione differente) nella giornata di domenica 27 febbraio 2021.