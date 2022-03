Twitter mette l’etichetta ai post provenienti dai media russi finanziati dal Cremlino

Come già accaduto per i social legati all’universo Meta, anche altre piattaforma hanno iniziato a prendere “provvedimenti” nei confronti di quelle testate e organi di informazione che sono legate e finanziate dal Cremlino. Per questo motivo, da qualche ora, è stata applicata un’etichetta su Twitter ai principali media russi che fanno riferimento alle suddette caratteristiche. Il tutto corredato, in caso di condivisioni da terze persone (e non direttamente dai profili ufficiali), da uno “sticker” arancione.

LEGGI ANCHE > Google blocca i canali di RT e Sputnik su YouTube in tutta Europa

L’annuncio ufficiale arriva dal capo della site integrity di Twitter, Yoel Roth, che sottolinea come quella dell’etichetta Twitter media russi sia solamente una delle tante misure decise nelle ultime ore per limitare la diffusione di notizie che arrivano da testate e organi di informazione finanziate dal Cremlino.

Today, we’re adding labels to Tweets that share links to Russian state-affiliated media websites and are taking steps to significantly reduce the circulation of this content on Twitter.

We’ll roll out these labels to other state-affiliated media outlets in the coming weeks. pic.twitter.com/57Dycmn8lx

— Yoel Roth (@yoyoel) February 28, 2022