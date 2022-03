Un video fake si era diffuso nelle scorse ore. L'organo di informazione The Kyiv Independent ha smentito in seguito alle dichiarazioni del collettivo di hacktivisti

No, Anonymous non ha mai minacciato di svuotare i conti dei cittadini russi

Non c’è nessun piano per svuotare i conti bancari dei russi, né c’è Anonymous dietro a questo piano. Semplicemente, nelle scorse ore, era stato diffuso un video fake che voleva farlo credere. La disinformazione, in questo conflitto russo-ucraino, sta chiaramente giocando un ruolo preponderante. Ed è ovvio che nemmeno il gruppo di hacktivisti può sottrarsi dalla viralità di alcune false informazioni, che spuntano fuori all’improvviso e che, proprio per questo, sono imparabili. Se queste fake news, poi, vengono riprese anche da altri organi di informazione che fino a quel momento avevano svolto un lavoro impeccabile sulla copertura del conflitto nel Paese, ecco che la frittata è fatta. Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Anonymous avrebbe messo le mani nei conti bancari dei russi, come ritorsione per l’invasione dell’Ucraina. In realtà le cose non stanno così.

Anonymous non ruba i soldi ai cittadini russi dai loro conti bancari

In un video che stava circolando e che era stato ripreso, con grande clamore, anche dall’account da oltre 1,3 milioni di followers The Kyiv Independent, si annunciava un grande attacco hacker da parte di Anonymous in data 3 marzo 2022, durante il quale sarebbero stati sottratti, dai conti dei cittadini russi, grandi quantitativi di denaro. Una delle prime attestazioni di questo video era stato un account Twitter da oltre 10mila followers:

Tuttavia, dopo aver appurato la non veridicità dell’attribuzione – soprattutto perché questo video non compariva in alcuno dei profili ufficiali della community degli hacktivisti -, lo stesso The Kyiv Independent ha smentito. A rafforzare la smentita stessa, poi, ci ha pensato l’account @YourAnonOne – quello che, qualche giorno fa, aveva dichiarato cyber-war all’Ucraina – sostenendo che Anonymous non intende colpire direttamente i cittadini russi. Con una minaccia neanche troppo velata, poi, Anonymous ha chiesto di non dare credito a diffusione di notizie inventate come questa.