La confusione di Fuori dal Coro sulle immagini dall’Ucraina

Problemi di trasmissione immagine. Fuori dal Coro, nella sua puntata di ieri, ha svolto un servizio che ambiva alla completezza sulla crisi russo-ucraina. La trasmissione di Mario Giordano, infatti, ha potuto contare su contributi da parte di inviati sul territorio, di testimoni oculari e del reportage di guerra di Fausto Biloslavo, oltre ad animare una discussione in studio e in collegamento con diversi esperti. Tuttavia, ci sono stati alcuni scivoloni che hanno riguardato anche altre trasmissioni televisive.

Video fake Fuori dal Coro, i problemi nel corso della trasmissione sull’Ucraina

Nel corso del collegamento con l’inviata da Kiev, sono state mostrate – da studio – delle immagini non corrispondenti alla realtà. L’inviata stava dando conto di recentissime esplosioni, avvenute poco prima del collegamento, che erano state sentite in strada a Kiev. Tuttavia, come immagini di supporto la regia ha mandato in onda quelle del videogioco War Thunder con l’Iron Dome. La stessa gaffe era stata fatta dal Tg2 e ne avevamo dato documentazione: si trattava, in quel caso, delle ore immediatamente successive allo scoppio delle ostilità quando la mole maggiore di materiale fake attribuito alla situazione in Ucraina era stato mandato in onda o pubblicato su siti di giornali o altri media, senza opportune verifiche.

Tuttavia, non sarebbe stato l’unico problema nel corso della trasmissione. C’è stata anche un’altra segnalazione sull’utilizzo di immagini dell’incidente nella metropolitana di Roma nel 2018 (quando i tifosi del CSKA Mosca risultarono feriti in seguito al cedimento di una scala mobile nella stazione di Barberini) riferite a un assembramento e al caos all’interno dei bunker in cui la popolazione ucraina si sta difendendo dagli assalti dell’esercito russo.

#Fuoridalcoro ma siete seri? Queste sono immagini della metro di Roma e questi sono i tifosi del CSKA. Cosa c’entra con la guerra in #Ucraina? #Russia #UkraineRussiaWar @mariogiordano5 pic.twitter.com/7JQOwCm7QU — AlessandroZoppeddu (@ale_zops) March 1, 2022

Abbiamo provato a recuperare questo video all’interno della puntata integrale caricata su Mediaset Play: il video era presente all’interno di un servizio, intitolato Guerra all’Ucraina – il dramma nei bunker: “Noi in fuga dalle bombe”. Tuttavia, il video sembra essere stato rimosso dal player di Mediaset. A riprova di questo c’è anche un link di MSN che incorporava il codice embed del player di Mediaset: a questo link non è possibile consultare il video. Non possiamo essere sicuri rispetto al riferimento con cui le immagini – chiaramente provenienti dall’incidente in metro a Roma del 2018 – sia stato utilizzato (le clip diffuse sui social network sono scorporate dal loro contesto all’interno del servizio): tuttavia, la rimozione del contenuto è un chiaro indizio che qualcosa non era andata per il verso giusto.