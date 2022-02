Media italiani che trasmettono immagini di vecchi conflitti e videogame parlando della guerra in Ucraina

In queste ore concitate di copertura delle notizie che arrivano dall’Ucraina – dai bombardamenti alle dichiarazioni dei vari leader dei paesi coinvolti – i telegiornali si trovano a dover dare notizie per ore e ore di seguito. Notizie che, come ovvio che sia in un prodotto la cui fruizione si basa sulla componente visiva. I video mostrati in almeno due casi – nel primo caso dal Tg2 e nel secondo caso da RaiNews24 – hanno ripreso immagini di conflitti passati spacciandole per attuali. Un errore grave e che porta sugli schermi degli italiani dei video vecchi conflitti che non corrispondono a quello che sta accadendo in queste ore in Ucraina.

Rai trasmette video vecchi conflitti parlando degli scontri in Ucraina

Lo stesso servizio del @tg2rai contiene almeno un’altra topica clamorosa. Questa non è “una pioggia di missili” che cade sull’Ucraina, ma un filmato del videogame War Thunder https://t.co/OLjAQGN29c pic.twitter.com/SATQKjQ2px — Simone Fontana (@simofons) February 24, 2022

Entrambi i casi di cui parliamo sono stati segnalati sui social. In questo primo caso abbiamo delle immagini relative al videogame War Thunder che viene definito «pioggia di missili» in caduta sull’Ucraina.

Esplosione di Tianjin china 6 anni fa https://t.co/Uy8dL7cvvF

Per la rai sono i Russi che bombardano l’ucraina#WWIII #worldwar3 pic.twitter.com/wEjIiKECPx — gianluca82 (@gianluca826) February 24, 2022

C’è anche il caso di RaiNews24 che, parlando di un attacco di caccia militari russi in Ucraina, presenta in realtà frammenti di un video di una parata militare dello scorso 4 maggio 2020 in zona di Tushino, a Mosca (video che, tra le altre cose, avevamo già debunkerato questa mattina nel pezzo in costante aggiornamento su video e immagini fake che girano in rete fatti passare per l’attuale situazione in Ucraina).

Le scuse del Sole24Ore

Gentile @simofons, confermiamo che il video non si riferisce alle vicende della notte in Ucraina. Abbiamo depubblicato ora il file. Ci scusiamo con i lettori — IlSole24ORE (@sole24ore) February 24, 2022

Al giornalista Simone Fontana, che ha fatto notare come Il Sole 24 Ore avesse pubblicato – parlando del conflitto in Ucraina – quelle stesse immagini della parata del 2020. Il celebre quotidiano ha voluto rimediare rispondendo al giornalista e confermando che non si tratta di immagini relative agli scontri in corso: «Abbiamo depubblicato ora il file. Ci scusiamo con i lettori».