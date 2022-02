Dopo le bombe arrivano problemi con internet per gli abitanti dell’Ucraina

Com’era ovvio che fosse, in Ucraina – sotto i bombardamenti dei russi che parlano di «de-militarizzare la zona» ma che, all’atto pratico, stanno attaccando su tutti i fronti colpendo anche obiettivi civili – nel corso della mattinata sono cominciati i primi problemi di rete. Per ora l’interruzione dei servizi di rete si è fatta sentire maggiormente nella città di Kharkiv poco dopo una delle esplosioni che si sono sentite questa mattina presto. Appena accaduto le prime a cadere sono state le linee fisse, con gli smartphone che ancora andavano, dando il via a un parziale down internet Ucraina che non può che non avrebbe potuto che peggiorare con il passare elle ore e la caduta di altre bombe.

⚠️ Confirmed: Significant internet disruption registered in #Ukraine-controlled city of #Kharkiv shortly after huge explosions heard; users report loss of fixed-line service on provider Triolan while cellphones continue to work 📉 📰 Live Report: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/cVSJg2XtQf — NetBlocks (@netblocks) February 24, 2022



Down internet Ucraina: cosa sta succedendo?

Per capire la portata della questione facciamo riferimento a NetBlocks, servizio che si occupa di monitorare lo stato delle reti internet nel mondo e che sin dalle prime esplosioni di questa mattina ha cominciato a ricevere segnalazioni dai cittadini ucraini e in particolare da quelli di Kharkiv, la seconda città per popolazione del paese.

Cyberattacken gegen die Ukraine: Sollen zur Verunsicherung der Bevölkerung beitragen, sie von Informationen abschneiden & IT-Kräfte binden. Gleichzeitig hoffen die Angreifer so die Kommunikation der Ukraine zu stören, etwa des Verteidigungsministeriums. https://t.co/B8iBBQTPpS — Markus Sulzbacher (@msulzbacher) February 24, 2022

In questo frangente, ovviamente, oltre al danno delle infrastrutture che può portare problemi di rete ci sono anche gli attacchi informatici volutamente condotti per «contribuire all’insicurezza della popolazione, isolarla dalle informazioni e vincolare il personale IT», come spiega il giornalista Markus Sulzbacher. Oltre a far sentire la popolazione isolata, acuendo lo stato di emergenza e di ansia, impedire al ministero della Difesa si coordinarsi e agire per contrastare gli attacchi russi fa parte della strategia.

⚠️ Update: #Ukraine‘s second-largest city #Kharkiv continues to take the brunt of network and telecoms disruptions, leaving many users cut off amid scenes of destruction as Russia targets the region. Kyiv is currently less impacted by outages. 📰 Report: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/FxgN1bHV3m — NetBlocks (@netblocks) February 24, 2022

Uno degli ultimi aggiornamenti di NetBlocks vede Kharkiv che continua ad avere problemi di interruzione della rete e delle telecomunicazioni e Kiev che, almeno per ora, sta sperimentando meno interruzioni.

⚠️ Update: A significant internet disruption has been registered in the strategic port city of #Mariupol, Donetsk. The incident comes amid reports of civilian casualties and the loss of telecoms services for many. 📰 Report: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/sa2jhSyHyW — NetBlocks (@netblocks) February 24, 2022

Oltre a Kharkiv ora le interruzioni di rete stanno diventando massicce anche nella città portuale sudorientale di Mariupol. Le interruzioni arrivano nel bel mezzo delle notizie su vittime civili.