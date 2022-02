Cosa sta succedendo agli account satirici di Figli di Putin

Forse non è tempo di meme. La pagina satirica Figli di Putin non è più raggiungibile via Facebook, l’account Twitter non è più visibile, mentre su Instagram è stata pubblicata una dichiarazione riferibile agli admin della pagina che invita alla prudenza e al silenzio. Per chi non lo sapesse, il progetto social Figli di Putin è uno dei più radicati sul web: si tratta di account satirici che hanno sottolineato, in passato, le azioni del presidente russo Vladimir Putin, soprattutto nell’ambito delle sue relazioni internazionali. In un secondo momento, la pagina ha iniziato a memare anche su altri fenomeni di politica italiana e di politica estera. Alcuni suoi meme sono diventati emblematici, tanto da permettere agli admin della pagina di costruire anche un sito web dedicato al merchandising. Tuttavia, anche il sito web presenta difficoltà di connessione. Per primi hanno dato notizie sulla vicenda i colleghi di Bufale.net.

Figli di Putin, la pagina satirica non raggiungibile su Facebook

Non è ancora chiaro se la pagina sia stata sospesa o rimossa volontariamente o se ci sia stato un intervento dall’alto. Fatto sta che, al momento, l’unica propaggine del progetto Figli di Putin è su Instagram, nell’account che conta 70mila followers e che, nella sua bio, punta alla pagina Facebook non raggiungibile e al sito web che al momento è caratterizzato dall’errore 552. L’errore 552 può avere varie spiegazioni: il server offline, un sovraccarico del server originale, un firewall che blocca la richiesta d’accesso, scorrette impostazioni del DNS o altre motivazioni.

Su Instagram, si diceva, al momento compare l’unica presa di posizione ufficiale:

«Lo abbiamo ribadito qualche giorno fa e lo ripetiamo oggi: la pagina, nata come pagina satirica, alla luce degli sviluppi della situazione in Russia e Ucraina, riporterà semplicemente notizie reali e certificate, senza dare giudizi sull’operato di una e dell’altra controparte. Ci auguriamo che la diplomazia arrivi a scongiurare un conflitto di portata mondiale». In effetti, il 22 febbraio – alle prime notizie della pesante escalation del conflitto ai confini tra Ucraina e Russia – la pagina aveva dato una comunicazione analoga. Insomma, non è il momento di scherzare. Possibile che, per un certo periodo di tempo, il progetto possa essere sospeso.