Lo stile dell’account ufficiale della Lega, che esulta così per le elezioni in Umbria

I legami della Lega con la Russia? Ironicamente, potremmo dire che questo post su Instagram pubblicato dalla pagina ufficiale del Carroccio li sdogana. La Lega esulta, infatti, con un meme della pagina Figli di Putin su Instagram per la vittoria nelle elezioni in Umbria. Ha immortalato Matteo Salvini in una posizione piuttosto equivoca e ha commentato con il gesto fatto dall’ex ministro dell’Interno il risultato nell’ormai fu regione rossa.

Antonio Pappalardo ha detto di aver avuto il si stampi di Draghi per la lira umbra

Lega esulta con un gestaccio per le elezioni in Umbria

Il riassunto delle Regionali in Umbria!😍

Lega esulta, il ritorno del ‘celodurismo’

Il gesto in questione è quello tipico di chi simula un particolare tipo di rapporto sessuale. Dunque, la Lega sdogana effettivamente il linguaggio scurrile che fu di Umberto Bossi: anche il nuovo stile di comunicazione sembra essere figlio del «celodurismo» che aveva caratterizzato la comunicazione dell’allora Lega Nord.

Interessante anche il riferimento a Figli di Putin, una pagina satirica che punta a ironizzare in sulla figura del presidente Vladimir Putin tramite l’utilizzo di immagini scovate nella rete e la realizzazione di meme a esso dedicati. La scelta non è casuale: che la Lega abbia mandato un messaggio anche in chiave Russiagate con questo meme?