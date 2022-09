Sarà Vespa, con un sorteggio, a gestire i confronti tra leader su Raiuno

Il salotto di Porta a Porta sarà il luogo deputato al confronto tra politici prima delle elezioni del 25 settembre 2022. Bruno Vespa condurrà due serate speciali dedicate ai programmi dei leader di partiti e coalizioni. Ma non sarà un confronto all’americana, con botta e risposta tra i candidati. Si tratterà piuttosto di una serie di interviste singole, con i vari esponenti di spicco dei partiti politici, che compariranno a seconda del risultato del sorteggio che assegnerà, a ciascuno di loro, una fascia oraria ben determinata. Le due serate, secondo i retroscena messi a disposizione da Tv Blog, si svolgeranno il 15 e il 22 settembre, rispettivamente nella settimana precedente e in quella che poi condurrà al voto di domenica 25 settembre.

Le polemiche che hanno caratterizzato l’organizzazione di un possibile duello elettorale tra Enrico Letta e Giorgia Meloni negli studi televisivi della Rai hanno spinto le testate giornalistiche di Saxa Rubra e i programmi di approfondimento a studiare un’altra strategia. Lo spazio inizialmente individuato era quello del Tg1: ora, invece, sembra essere quello più tradizionale di Porta a Porta. Niente confronti a due, però (nonostante, secondo le ultime rilevazioni, la delibera dell’Agcom in proposito poteva anche essere considerata superflua, dal momento che un confronto di questo tipo non avrebbe in alcun modo violato la par condicio): si assisterà a una sorta di sfilata di politici di varie formazioni che, con il metodo del sorteggio, compariranno prima o dopo i propri avversari.

Secondo le prime indicazioni, nella serata del 15 settembre andrà in scena il confronto tra leader di formazioni minori. Mentre la serata del 22 settembre sarà quella dedicata ai maggiori partiti politici sulla scena attuale. Non è ancora chiaro se a determinare questa distinzione saranno gli ultimi sondaggi oppure la rappresentanza in parlamento (soprattutto per Fratelli d’Italia, le cose cambierebbero sensibilmente).