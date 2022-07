I reel possono diventare annunci pubblicitari con la nuova funzione Boost

Arriva la funzione Boost di Instagram e i reel diventano annunci pubblicitari. L’annuncio è stato dato dall’azienda parlando di un’opportunità per i brand di fare pubblicità e raggiungere un nuovo pubblico. Questi reel potenziati funzionano comparendo nel feed, nelle storie, nella scheda Reel e nella pagina Esplora. Quali sono i criteri di un reel che sfrutta questa nuova funzione? Deve durare meno di 60 secondi, avere una proporzione di schermo pari a 9:16 (quindi verticali e con formato a schermo intero).Ci sono delle precise caratteristiche che i reel che puntano al Boost non devono avere: non devono usare proprietà intellettuale di terzi (musica protetta da copyright, GIF, adesivi interattivi, filtri per la fotocamera). Anche i filmati pubblicati su Facebook non possono prevedere l’attivazione della funzione Boost.

Boos di Instagram, come si attiva il Boost?

Come si attiva la funzione Boost di Instagram? Occorre andare sulle opzioni del video da incrementare e cliccare su “Boost Post”. Una volta lanciato l’annuncio Instagram afferma che sarà sufficiente controllare gli Insight per capire quale tipologia di contenuto ottiene un maggiore coinvolgimento. «Continuate a potenziare i vostri reel per entrare in contatto con il vostro pubblico e attirare nuovi potenziali clienti», dichiara Instagram sul post del blog dedicato. «I Reel di Instagram sono un modo divertente e simpatico per raccontare la storia del vostro marchio e farsi scoprire da un nuovo pubblico. I Reel sono il nostro formato in più rapida crescita e una parte importante di Instagram, poiché sempre più persone guardano i Reels per essere intrattenute, approfondire i loro interessi o scoprire nuove aziende».

Reel come strumento per fare soldi non solo per i creator, quindi, ma anche per le aziende: un ulteriore mattoncino che porta Instagram a puntare sul formato creato da TikTok con il quale tutte le Big Tech hanno deciso di competere visto il grande successo. L’ultimo aggiornamento sui reel è che rappresentano il 20% del tempo che gli utenti trascorrono in app (dato relativo al primo trimestre del 2022) e si rimane in attesa del dato aggiornato che, in teoria, dovrebbe essere condiviso il 27 luglio.