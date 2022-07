Facebook punta sui creator a discapito dell’informazione

Si tratta di un’informazione che si evince in un documento pubblicato dal Wall Strett Jorunal. Facebook ha deciso di investire maggiori risorse per finanziare i creator andando a toccare quelle destinate a newsletter e notizie. A comunicarlo ai dipendenti è stato una dirigente di Meta, Campbell Brown, tramite una nota. La ex giornalista che attualmente dirige le partnership globali di Facebook con i media, la figura chiave nella struttura di Meta ha affermato che il supporto ingegneristico dell’azienda e il supporto al prodotto vedranno i team «concentrarsi maggiormente sulla costruzione di una più solida economia dei creator». L’attenzione di sposta sui creator Facebook, dunque, esattamente come sta succedendo anche con Instagram in una ricetta che – palesemente – prevede come ingredienti i contenuti sempre più facilmente fruibili frutto dei creator che dovrebbero popolare sempre più tutte le piattaforme andando a competere con TikTok.

Meta punta sui creator Facebook a discapito delle notizie

Gli sforzi che finora sono stati dedicati alla sezione notizie e newsletter di Facebook, quindi, saranno investiti nel futuro dei creator Facebook in una sorta di economia dei creator – come la definisce il WSJ – che mira a far emergere i creator di video brevi che vadano a competere con quelli pubblicati su TikTok. In riferimento a Bulletin – servizio per abbonati su Facebook in cui gli scrittori freelance scrivono e pubblicano storie – Campbell Brown ha dichiarato: «Per molti di noi si è trattato di un lavoro d’amore e so che è difficile vedere questi prodotti messi in secondo piano».

«Continuiamo a impegnarci per il successo dei creatori e stiamo facendo ancora di più per garantire che possano trovare un pubblico su Facebook e far crescere comunità impegnate», ha affermato, confermando che la direzione delle piattaforme è quella di mettersi al servizio dei creator per guadagnare tutto quello che è possibile guadagnare sfruttando queste figure. Lo scopo sarebbe quello di garantire «esperienze significative» agli utenti: «Continuiamo a impegnarci per il successo dei creatori e stiamo facendo ancora di più per garantire che possano trovare un pubblico su Facebook e far crescere comunità impegnate».