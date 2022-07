La nuova Instagram Map sta avendo sempre più successo grazie ai suoi selfie

Instagram e le sue continue risorse. La nuova funzione “Instagram Map” sta avendo sempre più successo. Certamente ispirata a Google Maps, la nuova sezione del social sembra avere quel qualcosa in più, a partire dai selfie, post e storie associati al posto che si stava cercando.

La nuova Instagram Map che piace sempre di più agli utenti

La mappa supporta le ricerche di hashtag e offre la possibilità di esplorare ristoranti, pub e attrazioni varie toccando le posizioni contrassegnate nel feed o nelle storie. È possibile anche digitare il nome di una struttura, città o quartiere direttamente nella pagina “Esplora” e vedere i risultati sulla mappa. Il tutto semplicemente cliccando sulla nuova icona, nell’angolo in alto a destra della tab di navigazione: in questo modo, vengono mostrati luoghi popolari con hashtag di varie categorie, come ristoranti, caffè e destinazioni turistiche vicino alla posizione attuale. Il social network offre continuamente novità. L’ultima risale a qualche settimana fa, quando è stato lanciato il test per trasformare i post con i video in Reels. La società ha confermato che la modifica, attualmente in fase di test con alcuni utenti selezionati in tutto il mondo, fa parte del piano di Instagram per semplificare i video sull’app.«Stiamo testando questa funzione come parte dei nostri sforzi per semplificare e migliorare l’esperienza video su Instagram», ha detto un portavoce di Meta in un’e-mail. Questo significa che se l’utente ha un profilo pubblico, il video trasformato in Reel potrà essere visto da chiunque. Inoltre tutti potranno utilizzare l’audio originale per creare un proprio Reel. Se l’account è impostato su privato, il Reel sarà visibile solo ai follower.